WFB: второй раз за год ВВС США поднялись на перехват российских самолётов у берегов Аляски

Американские истребители F-22 поднялись на перехват российских бомбардировщиков Ту-95, которые были замечены неподалёку от Алеутских островов Аляски, передаёт The Washington Free Beacon. При этом отмечается, что бомбардировщики не нарушали воздушное пространство США или Канады.

Американские истребители F-22 поднялись на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 в районе Аляски, передаёт The Washington Free Beacon со ссылкой на Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки.



По словам представителя командования Майкла Кучарека, бомбардировщики были замечены неподалёку от Алеутских островов.



«F-22 обнаружили и сопровождали два российских Ту-95, пока бомбардировщики не покинули опознавательную зону противовоздушной обороны по линии цепи Алеутских островов в западном направлении», — заявил Кучарек.



При этом он отметил, что российские бомбардировщики не нарушали воздушное пространство Канады или США, отказавшись уточнить, на каком расстоянии от западного побережья Аляски они прошли.



Вместе с тем бомбардировщики сопровождал самолёт-заправщик Ил-78. Это указывает на то, что они прошли большое расстояние и им потребовалась дозаправка в процессе полёта.



При этом другие детали инцидента не разглашаются, отмечает The Washington Free Beacon.



Сообщается, что за этот год американские истребители второй раз перехватывают российские бомбардировщики вблизи воздушного пространства Аляски.



Кучарек также отметил, что объединённое командование стоит на страже воздушного пространства Канады и США «24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году». Кроме того, в настоящий момент американские спецслужбы внимательно следят за учениями «Восток-2018», которые, по их мнению, могут служить прикрытием для настоящих нападений. При этом сами военные учения в США называют не иначе как «репетицией крупномасштабной войны», передаёт The Washington Free Beacon.