Fox News: российские бомбардировщики облетели Аляску с американским эскортом

ВВС США перехватили два российских ядерных бомбардировщика Ту-95 неподалёку от берегов Аляски, пишет Fox News со ссылкой на заявление Командования воздушно-космической обороны Североамериканского континента. Как отмечает канал, в ходе инцидента российская сторона воздушного пространства США не нарушила.
Американские малозаметные F-22 перехватили два российских ядерных бомбардировщика Ту-95 под прикрытием двух истребителей, которые пролетали неподалёку от Аляски 11 сентября, пишет Fox News со ссылкой на заявление Командования воздушно-космической обороны Североамериканского континента (NORAD).
В ходе полёта российские самолёты не нарушили ни американского, ни канадского воздушного пространства. Как отметили в NORAD, российские бомбардировщики и истребители были перехвачены к «западу от материковой Аляски» в 10 вечера по восточному стандартному времени.
Пара российских бомбардировщиков пролетает рядом с Аляской уже второй раз за месяц, отмечает канал. 1 сентября ВВС США перехватили российские машины после того, как они вошли в опознавательную зону ПВО Аляски к югу от Алеутских островов.
В мае два чиновника Пентагона сообщили Fox News, что два таких же бомбардировщика приблизились на расстояние приблизительно 90 км от побережья американского штата. Тем не менее в ходе этих инцидентов российские самолёты ни разу не нарушили воздушного пространства США.
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