CNN: Пентагон заподозрил Китай в отработке воздушных ударов по США

Китай усиливает стратегическую авиацию и, «вероятно», отрабатывает нанесение ударов по Соединённым Штатам и их союзникам. С таким предположением выступили аналитики Пентагона. По мнению специалистов, всё это является частью масштабной реорганизации, которую проходят китайские Вооружённые силы, сообщает CNN.

Китай активно наращивает флот стратегических бомбардировщиков и, «весьма вероятно», отрабатывает атаки на США. Такое мнение в новом докладе высказывают эксперты Пентагона, передаёт CNN.

«За последние три года китайская Народно-освободительная армия стремительно расширила зону покрытия надводных военных операций, накапливая опыт в критически важных морских районах и, вероятно, обучая нанесению ударов по объектам США и союзников», — утверждается в документе.

Кроме того, Пекин впервые стремится развить ядерный потенциал своих ВВС. В результате в его распоряжении окажется «триада систем доставки, рассредоточенная на земле, море и в воздухе», отмечают авторы ежегодного доклада.

Эксперты Пентагона также обращают внимание на то, что Китай работает над созданием «малозаметного стратегического бомбардировщика дальнего действия, способного нести ядерное оружие». По их мнению, новый самолёт может быть введён в строй в течение следующих 10 лет.

По информации американских властей, Китай также продолжает разработку средств борьбы со спутниками, в том числе «лазеров наземного базирования и выводимых на орбиту роботов». И всё это на фоне планов Дональда Трампа создать космические войска к 2020 году.

Китайский лидер Си Цзиньпин никогда не скрывал своего желания модернизировать войска, в том числе искоренить «вездесущую коррупцию» и обновить военную технику. И, как отмечают авторы американского доклада, армия Поднебесной, действительно, проходит «самую масштабную реорганизацию за всю историю своего существования, чтобы стать силой, способной вести объединённые операции».

В докладе Пентагона также говорится о распространении китайского влияния по всему миру. В частности, по мнению американских аналитиков, Пекин использует проект Нового шёлкового пути, чтобы добиться от других стран признания его «амбиций».