Эксперт: безрассудность Трампа поставила под угрозу эффективность американских санкций

Своим безрассудным поведением Дональду Трампу удалось свести на нет эффективность американских экономических санкций — программы, над которой американская дипломатия работала годами, пишет на сайте USA Today эксперт в области внешней политики Эдвард Фишман. По его мнению, новые санкции США в отношении России и Ирана не будут эффективными без международной поддержки и ясности целей — а именно этого им сегодня недостаёт.

Как напоминает в своей статье для USA Today эксперт в области внешней политики и бывший сотрудник Госдепартамента США Эдвард Фишман, на прошлой неделе Белый Дом возобновил действие антииранских санкций — «самых жёстких в истории», по словам Дональда Трампа — а также готовится воплотить в жизнь угрозу о применении санкций в отношении Северной Кореи. Однако, как утверждает автор статьи, из-за действий американского президента экономические санкции со стороны США «стремительно перестают быть серьёзной угрозой».

Как поясняет эксперт, сила американских санкций обусловлена мощью и охватом экономики США, однако эффективность «сложнейших санкционных кампаний» невозможна без международной поддержки и наличия ясной цели. Так, американские санкции, направленные против Северной Кореи, были бы «бесполезны» без поддержки Китая, на долю которого приходится 90% северокорейской внешней торговли. То же касается поддержки ЕС в вопросе антироссийских санкций, ведь торговля с Евросоюзом обеспечивает почти половину российского экспорта и импорта.

Однако «безрассудное поведение» Трампа подрывает международную поддержку «важнейших санкционных программ» — иранской, северокорейской и российской, уверен эксперт.

Как напоминает автор, после объявления Трампа о намерении выйти из иранской ядерной сделки, другие участники, чья поддержка санкций имеет ключевое значение — Китай и Европейский Союз — осудили именно Вашингтон, а не Тегеран за нарушение взятых на себя обязательств. «Выйдя из иранской сделки без оснований, Трамп гарантировал, что весь остальной мир воспротивится новому давлению на Иран», — считает Фишман. И действительно, сегодня ЕС активно склоняет европейские компании к неподчинению американским санкциям.

Подобным образом, по убеждению эксперта, Трамп поставил под удар международную поддержку антироссийских санкций. Словесные выпады главы Белого дома против союзников по НАТО в прошлом месяце соседствовали с «заигрыванием» с российским президентом в ходе саммита в Хельсинки — и всё это сразу после призывов вернуть Россию в формат «Большой восьмёрки». По убеждению эксперта, подобная риторика ставит под угрозу единство «санкционной коалиции» и посылает другим странам сигнал о том, что «с Россией снова можно иметь дело».

В качестве ярчайшего примера лишения международной поддержки автор приводит Северную Корею. «Ошибочно утверждая», что КНДР больше не представляет ядерной угрозы, Трамп дал Китаю и остальному миру «зелёный свет» на возобновление торговых отношений с этой страной, полагает Фишман. В этой связи неудивительно, что мировые лидеры, начиная с Владимира Путина, заканчивая премьер-министром Японии Синдзо Абе, «выстраиваются в очередь», чтобы встретиться с Ким Чен Ыном, а Россия и Китай саботируют попытки Вашингтона привлечь Пхеньян к ответственности за нарушение американских санкций.

Кроме того, администрации Трампа не удалось ясно сформулировать цель американских санкций, уверен эксперт. «Для того, чтобы они (санкции — ИноТВ) работали, страна, в отношении которой вводятся санкции должна понимать какие действия требуются для их отмены», — поясняет специалист. Как напоминает автор, именно в этом заключалась проблема американских санкций в отношении Кубы: Фидель Кастро знал, что США не устроит ни один вариант кроме свержения существовавшего в стране режима. «Зачем ему было менять поведение Гаваны в бесплодной надежде на облегчение санкций?», — задаёт риторический вопрос Фишман.

Несмотря на то, что администрация Трампа «провела солидную работу», введя санкции в отношении России, сам президент США отказался признавать две основные причины американских ограничительных мер — российское «вторжение на Украину» и «атаку на американскую демократию», подчёркивает эксперт. «Поскольку антироссийские санкции Трампа не несут в себе ясного политического послания, трудно представить, что они подвигнут Россию на изменение тактики», — замечает Фишман.

Кроме того, как показал случай с китайским производителем электроники ZTE, последствия нарушения санкционного режима во времена правления Трампа могут быть краткосрочными вне зависимости от готовности нарушителя изменить своё поведение.

«Понадобились годы безустанных дипломатических усилий для введения жёстких международных санкций в отношении Ирана, Северной Кореи и России. Всего за 18 месяцев Трамп позволил этим усилиям пропасть даром», — сетует эксперт в заключение.