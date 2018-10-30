Defense News: Канада ответит на «российскую угрозу» в Арктике английскими фрегатами

Канадские ВМС хотят купить у Великобритании 15 новейших противолодочных фрегатов «Тип 26», пишет Defense News. Это связано с тем, что Канада хочет выровнять военный баланс с Россией в Арктике, где сейчас действует много российских подлодок. Как отмечает издание, данное решение сопряжено с риском, потому что британские фрегаты ещё «сырые» и им возможно потребуется дорогостоящая доработка.

Королевский канадский военно-морской флот планирует закупить у Великобритании партию многоцелевых фрегатов «Тип 26», основным предназначением которых является охота на подводные лодки, пишет Defense News.

Многие были удивлены этим выбором, учитывая, что Британия начала постройку первого такого фрегата лишь только прошлым летом. Следовательно, отмечает издание, поскольку корабль совсем новый, существует риск повышения его изначальной стоимости и задержек поставок.

Готовность Канады принять эти риски может быть объяснена тем, что Оттава хочет ответить на угрозу своим интересам в Арктике, исходящую от России, пишет Defense News. «Если вы обеспокоены по поводу российских подлодок или российских самолётов, то «Тип 26» — это правильный выбор», — приводит издание слова бывшего военного Брайана Кларка, бывшего американского военного, теперь работающего на Центр стратегических и бюджетных оценок.

Как отметили сами разработчики фрегата из компании BAE Systems, «Тип 26» является «самым тихим и, пожалуй, самым технически продвинутым фрегатом в мире». Они заявили, что именно эти качества особенно ценны для канадского флота.

Издание также напоминает, что противолодочными вооружениями, в последнее время, заинтересовалась не только Канада, но и Австралия, находящаяся в морском противостоянии с Китаем. Популярность противолодочных вооружений — это новый тренд, считает Гэри Фадж, вице-президент военной компании Lockheed Martin Canada. «За последние 15 лет было построено феноменальное количество субмарин, и сейчас мир, наконец, проснулся и понял, что не имеет соответствующих возможностей противолодочной защиты. Так что Канада хочет восполнить этот пробел».

Канадский флот хочет приобрести 15 фрегатов «Тип 26», что будет стоить $ 60 млрд, информирует Defense News. Однако, сделка всё ещё может не состояться, поскольку стороны пока не провели взаимную оценку. Если все пройдёт успешно, три из пяти стран разведывательного альянса «пяти глаз» (Великобритания, Канада и Австралия) будут иметь на вооружении «Тип 26» — неохваченными пока остаются ВМС США и Новой Зеландии.

Что касается рисков, то издание вновь приводит слова аналитика Брайна Кларка, который подмечает, что фрегат «Тип 26» — это совсем новый и ещё «сырой» корабль. Следовательно, у него могут быть выявлены недоработки, которые приведут к росту цены, а справиться с этим ростом канадскому бюджету будет нелегко, считает Кларк. Что же касается компании-разработчика, то её представители уверены — риск повышения стоимости корабля минимален.