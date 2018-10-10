Defense News: американцы рискуют не успеть на войну с Россией — кораблей не хватает

В случае полномасштабного конфликта с Россией, США столкнутся с серьёзными трудностями в деле переброски воинских частей в Европу и их снабжения по причине проблем с транспортным флотом, пишет Defense News. Как отмечает портал, дело не только в их малом количестве и изношенности, но и в том, что в США осталось не так много инженеров, способных работать со старыми паротурбинными двигателями.

Учитывая, что Россия вновь начала представлять «угрозу» Европе, армия США закладывает основы для ещё одной войны на континенте, который она «защищала большую часть XX века». Однако если война начнётся завтра, то США будет очень непросто перебрасывать танки, тяжёлые орудия и другое оборудование, необходимое для борьбы с Москвой, пишет Defense News.

«Даже если армия сможет доставить туда достаточное количество войск, то здесь начинается настоящая проблема: как США будут их снабжать?» — задаётся вопросом портал.

В плане количества кораблей возможности США по морскому снабжению войск в Европе или Азии на порядок меньше того потенциала, который был у Америки в годы Второй мировой войны. Кроме того, стоит вспомнить о том, что гражданское судостроение в США практически мертво, что не даст Вашингтону инициировать мощную кампанию по наращиванию транспортного флота.

Что касается кораблей снабжения, то Главное бюджетно-контрольное управление США обнаружило постоянный рост количества технических неисправностей. В этом контексте не совсем ясно, сколько судов смогут приступить к выполнению задач в случае необходимости.

В запасе США на случай чрезвычайной ситуации насчитывается 46 кораблей в боеготовом резерве, 15 кораблей в Командовании морских перевозок ВМС и около 60 коммерческих судов, входящих в морскую программу по безопасности.

46 кораблей боеготового резерва, которые находятся в подчинении Управления торгового флота США, устарели, а их срок службы подходит к концу — как и у старших инженеров, которые обладают необходимой квалификацией для работы со старыми паротурбинными силовыми установками.

Учитывая, что Министерство обороны переориентируется с небольших войн на полномасштабные боевые операции, встаёт вопрос о вложении дополнительных средств в транспортный флот.

Уменьшение мобилизационного потенциала США в этом плане вызывает тревогу в Вашингтоне, учитывая, что вся структура национальной безопасности переориентируется на противостояние сдвоенной «угрозе» со стороны Китая и России. Кроме того, конгресс пытается подтолкнуть ВМС к созданию нового корабля снабжения, предлагая также обратить внимание на бывшие в эксплуатации коммерческие суда для того, чтобы они заполнили пробел до окончания проектировочных работ.

Однако список проблем, стоящих перед боеготовым резервом весьма длинен. Их решение означает, что ВМС США придётся потратить огромное количество денег на корабли, которые, по большому счёту, будут стоять в порту всё время, кроме экстренных ситуаций.

Сдувать же пыль с планов по материально-техническому обеспечению на больших расстояниях начала, прежде всего, армия. Согласно данным недавнего доклада ВМС, в случае чрезвычайной ситуации около 90% всего снаряжения армии и морской пехоты придётся доставлять по воде.

В 2017 году армия США одну за одной отправила в Европу две бронетанковые бригадные группы вместе с тяжёлой техникой. Однако, по словам капитана ВМС США в отставке Джерри Хендрикса, если армия хочет подготовиться к полномасштабному конфликту в Европе, то ей нужно мыслить более глобально.

«Похоже, американцы слишком часто думают, что мы можем отвезти в Европу всё, что нужно по воздуху, но это не так, — отметил он. — Мы потренировались с бронетанковыми бригадными группами, но если нам придётся реагировать на полномасштабный конфликт с Россией, то мы столкнёмся с необходимостью переброски корпуса — это две или три дивизии».

Из 46 кораблей боеготового резерва и 15 контейнерных транспортов с горизонтальным въездом Командования морских перевозок, 24 работают на устаревших паротурбинных двигателях.

«Средний возраст кораблей этого флота — 43 года, — сообщил контр-адмирал в отставке Марк Базби. — Эти старушки хорошо послужили. Они уже не пригодны для коммерческого использования, однако полезны в военном плане из-за их конфигурации».

По слова адмирала, из 46 судов 23 или 24 кораблям требуется срочное обслуживание. У ВМС есть комплексный план по продлению срока эксплуатации некоторых судов, их замене на новые и покупке на коммерческом рынке бывших в эксплуатации кораблей, подходящих под требования ведомства. Однако такое судно может обойтись в сумму от $75 до 100 млн без учёта необходимого дооборудования.

Вдобавок к модернизации, существуют проблемы и с личным составом. Согласно недавнему докладу Управления торгового флота США, ВМС едва хватает кадров для комплектования резерва, и если появится необходимость ротировать команды во время операций, то этого числа явно будет недостаточно.

По данным ведомства, у него на учёте состоят 11,768 моряков достаточной квалификации, пригодных для комплектования боеготового резерва. Это число лишь ненамного превышает требуемый по штату порог в 11,678 человек, необходимых для одновременного функционирования резервного и коммерческого флотов.

Однако здесь есть большая загвоздка: служба проходит на абсолютно добровольной основе. Более того, этого количества достаточно только для запуска кораблей в эксплуатацию и ведения не слишком долгих операций. Если США окужутся вовлечены в крупномасштабную кампанию, Америка вскоре столкнётся с проблемами.

Кроме того, паротурбинные суда резерва предъявляют личному составу определённые требования. Хотя все младшие инженеры проходят обучение на паротурбинных машинах, реальной возможности поработать с ними во время коммерческих плаваний практически нет, так как большую часть своего времени они проводят с более современными дизельными системами.

«Большей части моих старших паровых инженеров за 50 лет, — добавил Базби. — Очень многие пришли сюда, когда было ещё много паротурбинных кораблей, однако все они вскоре уйдут в отставку».

Не особо афишируя свои действия, конгресс и военные начали заниматься этой проблемой. В рамках Закона о национальной обороне 2018 и 2019 годов конгресс разрешил Пентагону закупать для флота до семи кораблей с целью модернизировать боеготовый резерв США.

Загвоздка, однако, состоит в том, что конгресс хочет, чтобы до покупки двух и более новых кораблей, министр ВМС предоставил им план по закупкам свежепостроенных морских транспортов нового проекта.

«Для получения двух и более судов, министру придётся предоставить подтверждение, что ВМС заказал не менее 10 новых морских транспортов при том, что головной корабль войдёт в строй не позднее, чем в 2026 году», — говорится в комментарии конгресса.

По словам Хендрикса, всё сводится к тому, что если США всерьёз настроены на соревнование с великими державами, то им придётся обратить внимание на свой транспортный флот.

«Это растущая стратегическая проблема, — признал он. — У нас не будет потенциала для соревнования с великими державами, если у нас не будет сил обеспечения — поездов и судов снабжения, — которые нам необходимы для поддержки операций подобных масштабов».