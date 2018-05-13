Генерал Ходжес: войска НАТО в Европе должны быть быстрыми, как российские

Бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес предложил Германии повысить расходы на оборону за счёт вкладывания средств в развитие инфраструктуры, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. По словам Ходжеса, войска НАТО в Европе должны иметь возможность перемещаться так же быстро, как российские на своей территории.

Несмотря на растущие расходы на оборону, Германия по-прежнему отстаёт от установленной НАТО планки в 2% ВВП, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. В борьбе за повышение военного бюджета бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес предложил увеличить инвестиции в развитие инфраструктуры и засчитать эти расходы как военные.

«НАТО должно дать стимул для того, чтобы страны-члены вкладывали больше денег в свои транспортные сети. Лучше всего сделать это, причислив соответствующие вложения таких стран, как Германия, Бельгия и Нидерланды, к военным расходам», — заявил Ходжес немецким журналистам.

Как отмечает издание, Вашингтон настаивает на соблюдении правила о 2% ВВП на военные расходы. Соответственно, страны НАТО должны тратить по 2% своего ВВП на оборону. Однако спорным остаётся вопрос о том, как именно это должно происходить. По версии США и многих других государств, все союзники к 2024 году должны выделять на военные нужды по 2% ВВП. Германия, однако, намерена только приблизиться к этой цели, подчёркивает N-TV.

Продвигаться она при этом планирует «семенящими шагами», утверждает издание. В прошлом году расходы Германии на оборону по данным НАТО составили около €36 млрд, что соответствовало 1,24% ВВП. Несмотря на то, что Берлин существенно увеличивает расходы на оборону, в процентном отношении к ВВП рост незначителен, потому что сам объём ВВП Германии активно растёт.

Ходжес, находившийся на службе до конца 2017 года, пояснил, что средства можно вкладывать в повышение мобильности вооружённых сил в Европе. «Мы должны иметь возможность перемещаться на нашей территории как минимум так же быстро, как русские — на своей», — подчеркнул американский генерал в отставке. С его точки зрения, государства НАТО могли бы сами обеспечить вагоны-платформы для перемещения бронетехники по железной дороге. По мнению Ходжеса, они также могли бы заключить договора с железнодорожными компаниями, чтобы те гарантировали транспортировку определённых объёмов военной техники в любое требуемое время, сообщает немецкий телеканал N-TV.