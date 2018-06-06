Das Erste: НАТО намерено ввести 30-дневную готовность для быстрого реагирования на внешние угрозы

До 2020 года 90 соединений разных видов войск НАТО будут вооружены для «более быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации», сообщает Das Erste со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Кроме того, в ближайшие годы ЕС намерен выделить несколько миллиардов евро на модернизацию своей транспортной инфраструктуры для проезда военной техники, добавляет издание.
В случае кризиса НАТО хочет реагировать быстрее и с этой целью намерено вооружить действующие общевойсковые соединения, сообщает Das Erste. Эти планы должны быть реализованы «довольно быстро», заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Ещё до 2020 года 30 батальонов армии, 30 эскадрилий самолётов и 30 крупных кораблей и подводных лодок должны быть способны выступить «в течение 30 дней или менее». Ранее СМИ сообщали об этих планах НАТО, однако говорили о новой оперативной группе, которая должна включать до 30 тыс. солдат. В свою очередь, Столтенберг подчеркнул, что речь не идёт о создании нового соединения. Вместо этого соединения, которые будут действовать более оперативно, дополнят уже существующие силы реагирования НАТО.
С четверга министры обороны стран НАТО начнут переговоры об этих планах. Не только НАТО, но и ЕС хочет лучше вооружиться на случай «чрезвычайной ситуации» и готов выделить на это большую сумму денег. С 2021-го по 2027 год Еврокомиссия планирует выделить €6,5 млрд на улучшение европейской инфраструктуры для военного транспорта. Железные и автомобильные дороги и мосты будут модернизированы и расширены.
Ещё в ноябре прошлого года ЕС предостерегал о том, что многие пути сообщения пришли в упадок или непригодны для проезда тяжёлых танков и других военных машин. В ответ на это НАТО объявило, что создаст две новых штаб-квартиры для более быстрого руководства войсками и техникой. «Несмотря на то что ни НАТО, ни ЕС не упоминали напрямую Россию... после аннексии Крыма и из-за продолжающегося конфликта на Украине напряжённость растёт», — резюмирует Das Erste.
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