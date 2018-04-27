Cтолтенберг: за последние годы Москва неоднократно демонстрировала небезопасное поведение

В преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО генсек Йенс Столтенберг напомнил о «дестабилизирующем поведении» Москвы. Как отмечает Polskie Radio, на предстоящих переговорах альянсу среди прочего предстоит определить очередные шаги в отношении России, с которой уже прекращено сотрудничество в ряде форматов и в ответ на действия которой уже увеличен военный контингент в Восточной Европе.

Отношения с Россией, а также ситуация на Ближнем Востоке — на повестке дня встречи министров иностранных дел стран НАТО, пишет Polskie Radio. За последние годы не было встреч, на которых бы не обсуждали Россию. Очередное заседание не станет исключением, отмечает издание.

«В течение последних лет Москва демонстрирует целый ряд примеров небезопасного поведения — это нелегальная аннексия Крыма, дестабилизация Восточной Украины, вмешательство в демократические процессы, кибератаки и дезинформация. Россия поддерживает также жестокий режим в Сирии, который многократно применял химическое оружие. Существует также большая вероятность того, что Россия стояла за попыткой отравления в Солсбери», — таким образом действия России обобщает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В последнее время НАТО приостановило почти что все форматы сотрудничества с Россией, отправило на восток Европы дополнительные войска и усилило оборону от кибератак. Сегодня министры должны задуматься над очередными шагами. Одновременно с этим осуществляются попытки организации встреч в рамках Совета Россия — НАТО, хотя неизвестно, дойдёт ли когда-либо до неё, подчёркивает Polskie Radio.

Политики из стран НАТО занимаются также ситуацией на Ближнем Востоке. Глава альянса Йенс Столтенберг признаёт, что, хотя Иран выполняет ядерное соглашение, другие его действия вызывают беспокойство. «Речь, например, идёт о ракетной программе, которая вызывает обеспокоенность членов НАТО. Я рад действиям, которые предприняты по этом вопросу. Также надо принимать во внимание другие действия Ирана, в частности, дестабилизирующие действия в регионе и поддержку экстремистских групп», — добавляет Йенс Столтенберг.

Всё это происходит на фоне переоценки ядерного соглашения трёхлетней давности. Американский президент Дональд Трамп считает, что документ неудачный и хочет от него отказаться. Даже президент Франции Эммануэль Макрон, находившийся с визитом в Вашингтоне, не смог убедить его отказаться от этого решения.



Министры НАТО занимаются сегодня также ситуацией в Афганистане и в Ираке. В Ираке альянс должен летом открыть центр обучения, чтобы тренировать местную армию. Речь идёт о том, чтобы предотвратить возвращение на эти территории экстремистов из ИГ*. В Ирак должны приехать несколько сотен военных тренеров альянса.

Сегодняшняя встреча будет также символичной. Это последние переговоры министров в старом штабе НАТО. Уже летом министры обороны и главы стран альянса будут заседать в новом здании, резюмирует Polskie Radio.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

