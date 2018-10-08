Washington Times: российскую экспансию в Арктике ослабит асимметричный ответ США

Россия наращивает своё присутствие в Арктике и США нельзя оставаться в стороне, пишет The Washington Times. газета советует Белому дому не только присоединиться к совместным британско-норвежским учениям в регионе в следующем году, но и дать России отпор на других направлениях.

30 сентября министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил, что в следующем году 800 британских коммандос будут отправлены в Арктику для проведения совместных с Норвегией военных учений, чтобы помочь остановить захват арктических территорий Россией. Однако, как пишет The Washington Times, временное развертывание нескольких сотен военнослужащих для совместных британско-норвежских учений не приведёт к каким-либо результатам, поскольку это не остановит усилия президента России Владимира Путина по установлению контроля над обширными частями Арктики, а также находящимися там месторождениями нефти и газа.



Россия строит в регионе — и уже практически построила — ряд военных баз, включая взлётно-посадочные полосы для военной авиации. При этом, как отметил Владимир Путин, «в этом регионе сосредоточены природные ресурсы, имеющие первостепенное значение для российской экономики». Поэтому приверженность Путина получению и поддержанию контроля над этими ресурсами посредством военной оккупации слишком очевидна, чтобы недооценивать её.



Однако, как продолжает автор статьи, за последние 11 месяцев в Белом доме или Пентагоне ни разу не поднималась проблема российской экспансии в Арктике, а представления Конгресса противоречат установлению какого бы то ни было американского влияния в регионе, богатом ресурсами, и всё дело в ледоколах.



Самолёты могут работать в Арктике, но погода часто мешает им это делать. Таким образом, большое число людей и большое количество оборудования придётся перевозить на судах. И хотя рост температуры в Арктике в летние месяцы открывает новые арктические судоходные маршруты, круглогодичная работа в Арктике зависит от сопровождения ледоколами.



В распоряжении береговой охраны США находится единственный тяжёлый ледокол, возраст которого составляет 40 лет. Русские имеют 41 такое судно и строят, по крайней мере, еще восемь, не считая многих других судов. Запрос береговой охраны о средствах для начала строительства второго тяжёлого ледокола потерпел фиаско на фоне споров в конгрессе по поводу финансирования приоритетов Белого дома, таких как пограничная стена между США и Мексикой.



Автор статьи уверен, что США необходимо ответить на российскую экспансию в Арктике. Поэтому британо-норвежские военные учения в следующем году должны стать ежегодным мероприятием, в котором будут принимать участие значительные контингенты американских войск, самолетов и кораблей. Кроме того, чтобы поддержать эти усилия, Пентагон должен быстро предоставить контракты на разработку и производство средств ведения войны — от винтовок до компьютеров и транспортных средств — которые могут функционировать в условиях экстремальных холодов арктической зимы.



США также могут применить и асимметричные ответы для того, чтобы прекратить растущее использование Путиным «средств гибридной войны для дестабилизации европейских правительств». Например, если США разместит военную базу в Польше и оснастит её лучшими противоракетными системами, Путин будет рассматривать её как угрозу. Помимо этого автор материала считает, что военная помощь Украине, должна быть расширена за счет включения бронетехники и зенитно-ракетных батарей.



«Это лишь некоторые из имеющихся у нас многих вариантов по усилению нашей национальной безопасности и ослаблению в то же самое время экспансионизма и агрессии России в Арктике, на Ближнем Востоке и других местах. Этих вариантов гораздо больше, и все они должны быть реализованы», — заключает автор материала.