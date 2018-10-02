BO: Норвегия запасается йодом на случай ядерного ЧП у границы

Власти Норвегии внесли изменения в планы готовности к ЧС. Теперь они вновь рассматривают в качестве «потенциально возможного сценария» опасность использования ядерного оружия или аварии у своих границ, учитывая возросшую активность атомных флотов России и НАТО, сообщает BarentsObserver. Спецгруппа в Киркенесе на северо-востоке страны готова в случае радиационной опасности оперативно обеспечить йодсодержащими препаратами всех несовершеннолетних, отмечается в статье.

«Мы хорошо готовы к чрезвычайным ситуациям ядерного характера. Возможно, лучше всех в Норвегии», — говорит Магнус Мэланд. Он возглавляет управление делами в муниципалитете Киркенеса, города с населением около 10 тысяч человек, расположенного в 15 минутах езды от границы с российским Кольским полуостровом.

Мэланд и его группа хорошо осведомлены о потенциальных рисках соседства с базами атомных подводных лодок, регулярно выходящих в Баренцево море с десятками ядерных боезарядов на борту. За последние несколько лет оценка угроз сильно изменилась. На севере атомные подводные лодки из России, США и Соединённого Королевства снова играют в «кошки-мышки», проявляя невиданную со времён окончания холодной войны активность.

В новой оценке Норвежского агентства по радиационной защите подчёркивается серьёзность ситуации. «Существует растущая вероятность использования ядерных и радиоактивных материалов в террористических целях», — говорится в докладе. В нем приводятся и другие серьёзные проблемы, которые могут иметь последствия для Норвегии: террористические акты на ядерных объектах, рост числа атомных военных судов на Крайнем Севере, перевозка радиоактивных грузов вдоль побережья, запуск российской плавучей атомной электростанции, обращение с ядерными отходами и аварии на стареющих атомных электростанциях по всему миру.

В докладе можно было бы также упомянуть новую крылатую ракету Путина и подводный беспилотник с ядерной энергетической установкой, испытания которых, вероятно, будут проводиться в акватории российского сектора Баренцева моря и его воздушном пространстве. «Осаждение радиоактивных веществ, радиоактивное загрязнение и воздействие ионизирующего излучения могут оказывать воздействие на жизнь, здоровье, окружающую среду и другие общественно важные интересы», — говорится в докладе.

На российской территории на расстоянии примерно 140 километров от границы с Норвегией базируется порядка 30 атомных подводных лодок, гражданский атомный ледокольный флот, атомный ракетный крейсер, атомная электростанция и несколько хранилищ радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива, таких как в губе Андреева. Кроме того, на боевом дежурстве и на складах находятся более 1000 ядерных боеголовок.

Боеголовки представлены в новом докладе норвежского регулятора собой в качестве самой большой угрозы: «Норвежские власти снова рассматривают в качестве потенциально возможного сценария использование ядерного оружия против Норвегии или по соседству с Норвегией». BarentsObserver ранее публиковал обзор возможных мест хранения российских ядерных боеголовок на Кольском полуострове.

Для Магнуса Мэланда и его группы по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в Киркенесе ядерное оружие — это вопрос большой политики, который необходимо решать на международной арене. «Мы не боимся, но наша задача — поддерживать готовность к чрезвычайным ситуациям на максимально возможном уровне, — говорит Мэланд. — Когда к нам поступают подобные доклады, нам действительно приходится пересматривать наши планы».

Муниципалитет отвечает за распространение йодсодержащих препаратов в соответствии с планом охраны здоровья детей, молодёжи и беременных женщин, в случае если радиоактивное облако радиации внезапно окажется над территорией Норвегии. Йодсодержащие препараты есть во всех школах и детских садах Киркенеса, а учителя готовы к тому, что делать в случае объявления общенациональной тревоги.

Облучение особенно опасно для молодёжи. Задача йодсодержащих препаратов заключается в замещении радиоактивного йода-131, одного из изотопов, который, вероятно, появится в атмосфере в результате аварии на ядерном реакторе. Однако йод — это лишь один из множества радиоактивных изотопов, который атакуют человеческий организм в случае ядерной аварии или взрыва ядерной бомбы.

В пятницу киркенесская группа готовности к чрезвычайным ситуациям в Киркенесе снова встретилась для обсуждения возможных путей повышения готовности. На национальном уровне в Норвегии за готовность к ядерной аварии отвечает специальная кризисная комиссия, во главе которой стоит Норвежское агентство по радиационной защите. Одним из вариантов развития событий, к которым готова кризисная комиссия, являются серьёзные аварии с атомными судами.

В середине сентября Агентство по радиационной защите опубликовало новые рекомендации по раздаче йодсодержащих препаратов, заявив, что все муниципалитеты аналогично Киркенесу должны обеспечить этим препаратами места пребывания детей и подростков, в том числе школы и детские садах. Цель состоит в том, чтобы у всех, у кого есть дети, были такие препараты дома. В случае появления радиоактивного облака люди должны оставаться в помещении, а не бегать в поисках таблеток.

Хотя норвежцы, живущие в приграничной зоне с Кольским полуостровом, в основном обеспокоены авариями на востоке, на национальном уровне к факторам повышенного риска также отнесены атомные подводные лодки союзников по НАТО: «В водах Норвегии наблюдается значительный рост числа атомных военных судов союзников. От 10-15 заходов несколько лет назад до 30-40 заходов французских, британских и американских атомных подводных лодок в год». Ранее большинство подводных лодок союзников заходило на военно-морскую базу Хоконсверн в районе Бергена, но сейчас растущее число заходов в норвежские воды приходится на Северную Норвегию, особенно на район Тромсё, говорится в докладе.

Сложностью для Норвегии является отсутствие на севере подходящих портов для подводных лодок. Буквально за несколько лет до нового скачка международной напряжённости Норвегия продала расположенную в районе Тромсё базу подводного флота Олавсверн. Сегодня она находится в частной собственности и используется в гражданских целях. Сейчас рассматривается возможность использования подводными лодками союзников для смены экипажа или других целей порта Тёнснес к северу от Тромсё.

Для подводных лодок, несущих дежурство в Норвежском море, этот порт занимает стратегическое положение. С точки зрения безопасности он находится за пределами городских районов, но достаточно близко от аэропорта Тромсё. «Увеличение числа заходов в порты Норвегии приводит к более высокому риску того, что Норвегия окажется под воздействием крупного или небольшого происшествия с атомным судном. Посадка на мель, столкновение, пробоина, пожар или серьёзная авария реактора потребуют действий со стороны норвежских властей», — говорится в отчёте об оценке рисков.

Ингер Эйкельманн возглавляет расположенный в Тромсё отдел Агентства по радиационной защите, отвечающий за север страны. Она рассказала Barents Observer, что атомные подводные лодки не смогут заходить в порты без принятия всех мер по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям. По словам Эйкельманн, решение о том, какие порты использовать, остаётся за военными: «Мы будем решать, возможен ли заход, по итогам оценки. Агентство по радиационной защите сотрудничает с органами власти многих стран в плане рассмотрения заявок и практических вопросов, связанных с заходами атомных судов».

Дата публикации 30 сентября 2018 года.