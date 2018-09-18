Сверху видно всё: BarentsObserver о росийском военном строительстве на Кольском полуострове

Издание BarentsObserver сравнило снимки бухты Окольная и базы Гаджиево двух- и четырёхлетней давности и обнаружило изменения. Так, например, в этих местах появились новые сооружения, а у большинства бункеров появились бетонные стены и крыши. BarentsObserver отмечает, что размещение новых хранилищ оружия повысит военную мощь России и укрепит возможности защиты обороняемых зон в Баренцевом и Норвежском морях.

Значительное увеличение количества хранилищ как для ракет с ядерной боеголовкой, так и для обычных крылатых ракет дальнего радиуса действия серьёзно повысит военную мощь России и укрепит возможности защиты обороняемых зон в Баренцевом и Норвежском морях, сообщает BarentsObserver.

Исследование издания показало, что, если сравнить изображения со спутника бухты Окольная и базы Гаджиево двух- и четырёхлетней давности, на них заметны изменения. Там, где четыре года назад были лишь дорожные работы, спустя один-два года появились сооружения, а у большинства бункеров — бетонные стены и крыши.

Новые сооружения, в отличие от других хранилищ оружия, отличаются повышенной безопасностью. Двойные и трёхслойные ограждения с колючей проволокой предотвращают несанкционированный вход. На фотографиях также показаны необычайно большие контрольно-пропускные пункты на некоторых участках, где, по всей видимости, хранится ядерное оружие. Размер каждого из бункеров составляет около тысячи квадратных метров, все они имеют толстые бетонные стены и расположены примерно в 100 м друг от друга.

Если сравнить прошлогодние снимки, на которых изображена база Гаджиево, и сегодняшние, можно увидеть, что десять укреплённых бункеров уже почти готовы, отмечает издание.

Считается, что ядерные боеголовки на Кольском полуострове размещены в пяти местах: в Гаджиево, бухте Окольная, на Щукозере, Большом Рамозере и в Западной Лице.

В бухте Окольная, к северу от Североморска, можно заметить около 40 бункеров в северной части территории. Здесь также наблюдаются изменения при сравнении изображений, сделанных в конце июля этого года и несколько лет назад. Северный флот ВМФ России, у которого теперь 50 бункеров в бухте Окольная и 10 в Гаджиево, получает в своё распоряжение около 60 тыс. кв.м для хранения оружия.

Часть хранилища военно-морских боеприпасов в бухте Окольная, где проводятся строительные работы, называется «Техническая территория №4». Это, однако, не единственная часть, где строятся новые или расширенные бункеры для хранения оружия, отмечает издание. За холмом, примерно в километре от берега, установлены четыре бункера длиной 80 м. Каждый из четырёх бункеров может разместить 16 ракет «Булава», которыми будут оснащены новые подводные лодки класса «Борей». Три из восьми подводных лодок «Борей» уже состоят на вооружении флота, а пять других, согласно планам, будут выпущены с верфи города Северодвинск к 2021 году, утверждает BarentsObserver.

Выступая на ежегодной российской конференции в Норвежском институте международных отношений в Осло в пятницу, министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде отметила, что наращивание военного потенциала Россией в сочетании с продемонстрированной ею готовностью использовать эту военную силу создало неопределённость в отношении намерений страны.

«На Кольском полуострове всё ещё находится большинство стратегических сил России, и, хотя мы не рассматриваем Россию как военную угрозу для Норвегии, ясно, что эти силы представляют собой стратегический вызов для НАТО. Обновление российской концепции защиты оборонительных зон делает этот район особенно важным для России также с военно-стратегической точки зрения. Это одна из причин того, почему Норвегия находится в первых рядах, а также пытается подготовить НАТО к новым реалиям», — заявила Серейде.

Глава МИД Норвегии подчеркнула, что она в курсе того, что военная активность в первую очередь направлена не против Норвегии, но также выразила обеспокоенность в связи с наращиванием Россией своих сил, развёртыванием новых систем вооружений и более агрессивной позицией страны, пишет BarentsObserver.

«Мы не можем не принимать в расчёт то, что происходит в такой близости от нашей территории, — отметила Серейде. — Это не способствует более хорошим отношениям и не снижает напряжения».