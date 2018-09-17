ЗН: Украина создаст базу ВМС в Азовском море

До конца текущего года Украина создаст базу военно-морских сил в Азовском море. Как пишет «Зеркало недели», это обеспечит в регионе «условия для отпора агрессивным действиям России».
Украина планирует до конца текущего года создать базу военно-морских сил в Азовском море. Как пишет «Зеркало недели», об этом сообщает украинский правительственный портал.
«В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении в Facebook.
«Это создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе», — подчеркнули в службе.
Как напоминает издание, ранее на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение усилить военно-морское присутствие в Азовском море.
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