СТРАНА.ua: Украина направит спецназ в Азовское и Чёрное моря

Украина направит в район Азовского и Чёрного морей 270 бойцов морского спецназа. Как передаёт «СТРАНА.ua», данные мероприятия направлены на усиление военного присутствия в регионе и защиту национальных интересов страны.
Украина решила нарастить военное присутствие в Азовском и Чёрном морях, направив туда 270 бойцов морского спецназа. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом сообщил председатель государственной пограничной службы Украины Пётр Цигикал.
«До конца года мы будем иметь около 1 тысячи человек личного состава нашего спецназа. И наращиваем усилия морского спецназа, а это около 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях акватории Азовского и Чёрного морей», — приводит его слова пресс-служба ведомства.
Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины на заседании в закрытом режиме по указу президента Украины Петра Порошенко утвердил комплекс мероприятий по усилению военного присутствия в Азовском море, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах. В частности, речь шла о создании там корабельно-катерной группировки, развитии соответствующей инфраструктуры и обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием.
Тогда же Порошенко поручил правительству разработать морскую доктрину, а министерствам иностранных дел и юстиции — подготовить предложения «о юридической защите национальных интересов в части поведения России по блокировке Азовского моря, блокировке портов и компенсации соответствующих убытков».
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