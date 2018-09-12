AC: США не стоит провоцировать Москву поставками летального оружия на Украину

Решение администрации Трампа одобрить увеличение военной помощи Украине, включая крупные поставки летального оружия — это неразумная политика как по стратегическим, так и по моральным соображениям, предупреждает The American Conservative. Не стоит провоцировать Москву и «подливать бензин в геостратегический пожар», который может привести к полномасштабному кризису между США и Россией, подчёркивается в статье.

Несмотря на все дискуссии в СМИ и конгрессе относительно предполагаемых связей и договорённостей президента США Дональда Трампа с российским руководством, в реальности американская политика в отношении России остаётся «такой же конфронтационной, как и всегда», пишет The American Conservative. В частности, администрация Трампа задействовала американские силы в военных учениях НАТО на территории Польши и других восточноевропейских стран у границ с Россией, а также в военно-морских манёврах в Чёрном море неподалёку от российской военно-морской базы в Севастополе. Более того, Вашингтон направил американский контингент на совместные военные учения с украинскими силами — и Москва восприняла это как «провокацию», учитывая её напряжённые отношения с Киевом, отмечается в статье.

«Нигде рискованный курс администрации Трампа не выглядит более очевидным, чем в случае с её военной политикой в отношении Украины. Предпринятые недавно меры, несомненно, будут ещё больше провоцировать Москву, и неблагоразумно опутают Соединённые Штаты связями с чрезвычайно мутным и тревожным идеологически украинским режимом», — предупреждает The American Conservative. Министр обороны США Джеймс Мэттис уже признал, что американские инструкторы в настоящее обучают украинских военнослужащих на базе на западе Украины, говорится в статье.

При этом за последние девять месяцев Вашингтон одобрил уже две важные сделки по продаже оружия для украинских сухопутных сил, напоминает автор. Первая из них была заключена в декабре 2017 года и ограничивалась стрелковым оружием, которое ещё можно было рассматривать как «чисто оборонительное». Это соглашение предусматривало экспорт на Украину снайперских систем модели M107A1, запчастей к ним, боеприпасов и принадлежностей на сумму $41,5 млн. Вторая сделка, заключённая в апреле 2018 года, была уже более серьёзной: мало того, что она оказалась более масштабной по стоимости, так ещё и включила поставки гораздо более смертоносного оружия, подчёркивается в статье. Естественно, всё это не могло не вызвать недовольство Москвы.

Кроме того, в мае конгресс США принял закон, который предполагает в 2019 году оказание военной помощи Украине, в том числе летальным оружием, на общую сумму $250 млн. В течение последних лет работы администрации Обамы конгресс дважды голосовал за военную поддержку в аналогичном масштабе, но тогда Белый дом блокировал реализацию этих инициатив. Однако администрация Трампа устранила это препятствие в декабре 2017 года, и тогда же была одобрена первая из сделок по продаже Украине стрелкового оружия, напоминает The American Conservative. Принятие же конгрессом нового закона в мае этого года означает, что теперь путь для резкого роста объёмов военной поддержки Киева со стороны США открыт, поясняется в статье.

Экс-представитель США в НАТО Курт Уолкер заявил в начале сентября, что американская военная помощь, которую ожидают в Киеве, по всей вероятности, будет связана с продажей оружия военно-воздушным силам и военно-морскому флоту Украины: «Мы можем поговорить с Украиной, как и с любой другой страной, о том, что им нужно. Я думаю, что будет иметь место дискуссия о военно-морском потенциале, потому что их флот в основном достался России. Поэтому им нужно восстановить флот, и у них очень ограниченные воздушные возможности. Я думаю, мы должны обратить внимание на противовоздушную оборону», — в частности, отметил он. «Такое бесцеремонное отношение Уолкера к продаже оружия правительству, чьи отношения с Россией оказались в кризисе, олицетворяет высокомерие и игнорирование чужого мнения, которое становятся слишком характерным для многих американских внешнеполитических чиновников, когда дело касается чувствительного украинского вопроса», — подчёркивает The American Conservative.

Можно предположить, что американцев наверняка возмутили бы аналогичные действия Москвы, если бы геостратегические ситуации поменялись местами, констатирует автор. «Представьте себе, если бы Россия вышла из холодной войны как бесспорная глобальная сверхдержава, а ослабленным Соединённым Штатам пришлось наблюдать, как Кремль расширил мощный военный союз под руководством России до границ Америки, проводя военные учения альянса под носом у США и вмешиваясь во внутреннюю политику Канады с целью свергнуть демократически избранное проамериканское руководство, затем продолжая наращивать военные связи с новым, антиамериканским правительством в Оттаве. Тем не менее, это было бы пугающе похоже на действия Вашингтона в области политики НАТО и отношений США с Украиной», — говорится в статье.

Более того, хотя сторонники Киева в западных СМИ любят изображать Украину как «осаждённую демократию, которая играет роль Давида против злобного Голиафа России», реальность гораздо мрачнее, отмечает The American Conservative. По мнению автора, хотя было бы «несправедливо» изображать нынешнюю администрацию Украины как «неофашистский режим» и заявлять, что Порошенко пришёл к власти в результате подготовленного при помощи США переворота, в то же время нельзя отрицать того, что заметные американские политические деятели (в первую очередь, покойный сенатор Джон Маккейн и помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам Виктория Нуланд) открыто встали в 2014-м году на сторону демонстрантов, стремящихся свергнуть избранное правительство Украины. В частности, беседа Нуланд с послом США на Украине Джеффри Пайеттом, плетущим интриги о желаемом составе нового правительства в Киеве, даже была записана на диктофон, подчёркивается в статье.

«Послереволюционные выборы» на Украине были «достаточно свободными и справедливыми», там есть крупные политические фракции, приверженные «подлинным демократическим ценностям», однако вряд ли эту страну в целом можно считать «образцом демократии» западного образца, пишет The American Conservative. «Новая» Украина не только страдает от обширной коррупции и взяточничества, там также набрали силу экстремистские националистические и даже неонацистские группы. Они зачастую выступают в качестве «внутренних боевиков», которые пытаются запугать более умеренных украинцев, отмечается в статье: «Даже само правительство Порошенко ввело в действие ряд тревожных цензурных мер и другую автократическую политику. Официальные лица как в администрации Обамы, так и в администрации Трампа слишком небрежно относятся к сотрудничеству США с экстремистскими элементами и глубоко заблуждающимся украинским правительством».

В этих условиях дальнейшее наращивание американской военной помощи Украине — это «неразумная политика» как по стратегическим, так и по моральным соображениям, уверен автор. Это лишь спровоцирует нагнетание напряжённости с Москвой на фоне тревожных сигналов о ситуации в Киеве. «Должностные лица администрации Трампа должны перестать бояться или паниковать, создавая рискованный и сомнительный союз с Киевом из страха выглядеть чрезмерно «мягкими» по отношению к России. Вместо этого президенту и его советникам необходимо отказаться от усилий по увеличению поддержки Украины со стороны США», — подчёркивается в статье. По мнению автора, Белому дому и при Трампе не следует одобрять продажу оружия Киеву: «Вашингтон не должен подливать бензин в геостратегический пожар, который может привести к полномасштабному кризису между США и Россией», — заключает The American Conservative.