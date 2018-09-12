National Interest: новая мобильная бронетехника США изменит правила ведения войны на суше

Американские военные заявляют, что в ближайшие несколько лет у них появятся прототипы новых лёгких бронемашин, которые будут превосходить российский аналог 2С25 «Спрут-СД». Как пишет The National Interest, данные машины станут опорой для пехоты при столкновении с вражеским наступлением и полностью изменят то, как ведётся наземная война.

В ближайшие несколько лет армия США намерена создать прототипы новых лёгких бронемашин под обозначением «Мобильная защищённая огневая мощь» (МЗОМ), которые должны изменить то, как ведётся наземная война, превзойти российские аналоги и стать новой опорой для пехоты при столкновении с вражеским наступлением. Как пишет The National Interest, американское военное руководство говорит, что дальнобойный и меткий огонь, координация между воздушными и наземными силами, танковые атаки и угроза со стороны дронов — всё это настолько быстро меняет поле боя, что американской пехоте нужна дополнительная огневая мощь.

«МЗОМ даёт вам возможность покинуть дорогу. Подвижность повышает вашу смертоносность и делает вас менее уязвимым, поскольку вы можете нанести удар по противнику до того, как он подорвёт вашу способность к перемещению», — говорит заместитель начальника штаба G-9 Командования боевой подготовки и разработки доктрины армии США Рики Смит.

Он не назвал конкретного веса машины, но уточнил, что её разработчики стремятся достичь оптимального баланса между убойностью, подвижностью и выживаемостью. Тем не менее высшее армейское руководство утверждает, что МЗОМ будет прочнее и в целом лучше своего российского аналога.

Согласно российским изданиям, российская десантная самоходная пушка 2С25 «Спрут-СД» весит порядка 20 тонн и обладает 125-миллиметровым гладкоствольным орудием. Она разработана для борьбы с танками и поддержки десантных, воздушных или наземных операций. Эта бронемашина находится в строю с 2005 года. Американские оружейники говорят, что их МЗОМ, вероятнее всего, будет тяжелее, чтобы гарантировать лучшую защиту для солдат США.

«Нынешние танки «Абрамс», хоть и вооружённые 120-миллиметровыми орудиями и оснащённые тяжёлой бронёй, зачастую с трудом справляются с поддержкой пехоты из-за своего веса и ограниченной подвижности. По этой причине военные формирования, размера бригады, от которых ожидается способность вести боевые действия на более обширных территориях, нуждаются в легко развёртываемой и стремительно передвигающейся огневой поддержке. Понимание этого, основанное на знании о новых угрозах со стороны вражеских вооружений, привело армию США к мысли о разработке МЗОМ», — пишет автор статьи.

Он добавляет, что, хотя некоторые называют будущую бронемашину «лёгким танком», военное руководство уточняет, что стремится разработать мобильную боевую платформу, способную к быстрому развёртыванию. Сейчас военные специалисты анализируют различные предложения от промышленников, предоставленные в ответ на запрос, и рассматривают их чертежи, характеристики и требования. По словам официальных представителей американских вооружённых сил, ожидается, что к 2019 году армия заключит две сделки о разработке и производстве в качестве первого этапа перед созданием прототипов различными поставщиками. В заявлении армии утверждается, что создание первоначальных прототипов ожидается в течение 14 месяцев с момента заключения контракта.