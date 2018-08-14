СТРАНА.ua: Канада вооружит украинскую армию снайперскими винтовками

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15:20 Трамп назвал «сумасшедшими животными» совершивших теракт в Лондоне Президент США Дональд Трамп прокомментировал теракт у здания парламента в Лондоне.

15:15 СМИ: Черышев близок к переходу в «Валенсию» Полузащитник «Вильярреала» и сборной России по футболу Денис Черышев близок к переходу в «Валенсию».

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15:14 Ростуризм призвал россиян избегать в Лондоне мест массового скопления людей Ростуризм рекомендует избегать мест массового скопления людей в Лондоне после наезда автомобиля на ограждения у здания парламента Великобритании.

15:11 В Дагестане проверят все лагеря после массового отравления детей Власти Дагестана заявили о намерении проверить все детские лагеря в республике в связи с массовым отравлением детей в Шамильском районе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Роспотребнадзора.

15:10 «Одноклассники» запустили групповые звонки с подключением до 100 собеседников Социальная сеть «Одноклассники» запустила групповые голосовые и видеозвонки, к которым могут подключиться до 100 человек.

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15:04 СМИ: В России стали чаще пользоваться платными дорогами В России стали чаще пользоваться платными дорогами, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Автодора».

15:02 Соловьёв оценил слова Вайкуле о Крыме Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с ФАН прокомментировал заявление певицы Лаймы Вайкуле о Крыме.

15:00 У берегов Испании за сутки спасены более 600 мигрантов За минувшие сутки у берегов Испании удалось спасти около 600 мигрантов. Об этом говорится в Twitter спасательной службы.

14:57 Подозреваемый в наезде у парламента Великобритании не сотрудничает со следствием Подозреваемый в наезде на ограждение у парламента Великобритании отказывается сотрудничать со следствием.

14:57 СМИ сообщили о гибели 11 человек при обрушении моста в Италии При обрушении моста в городе Генуя в Италии погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом информирует Rai News 24 со ссылкой на источники в МВД Италии.

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14:42 СМИ: Экс-футболист ЦСКА Вернблум станет самым высокооплачиваемым игроком греческого ПАОК Бывший полузащитник московского ЦСКА швед Понтус Вернблум договорился о переходе в греческий ПАОК и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.

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14:36 Мэр Лондона прокомментировал теракт у британского парламента Мэр Лондона Садик Хан заявил, что тесно сотрудничает с комиссаром лондонской полиции по вопросу теракта у британского парламента.

14:34 Лукашенко поручил отправить в отставку двух министров Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправить в отставку министра промышленности Виталия Вовка и министра архитектуры и строительства Анатолия Черного.

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13:18 Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу защиты Улюкаева Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу защиты бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

13:15 Футболист сборной России Дзюба оставил болельщику автограф в паспорте Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба расписался болельщику в паспорте после победы над казанским «Рубином» в матче третьего тура Российской премьер-лиги.

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12:53 Источник: Россия может принять Европейские игры в 2023 году Россия может провести Европейские игры в 2023 году.

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12:39 Полиция рассматривает инцидент у здания парламента Британии как теракт Британская полиция рассматривает инцидент у парламента Великобритании в Лондоне как террористический акт.

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