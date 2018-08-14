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СТРАНА.ua: Канада вооружит украинскую армию снайперскими винтовками

Материал представлен в пересказе ИноТВ
МИД Канады одобрило поставки на Украину крупной партии снайперских винтовок LRT-3. Как пишет «Страна.ua», официально в ведомстве отказались раскрывать подробности, однако, по словам владельца фирмы-поставщика оружия, сумма контракта составит примерно $770 тысяч и он предусматривает поставки для минобороны Украины снайперских винтовок.
СТРАНА.ua: Канада вооружит украинскую армию снайперскими винтовками
Reuters

Министерство иностранных дел Канады одобрило поставки на Украину крупной партии снайперских винтовок LRT-3. Официальным поставщиком станет канадская фирма PGW Defence Technologies. Как пишет «Страна.ua», по словам владельца фирмы Росса Спаграда, сумма контракта составит примерно $770 тысяч, он предусматривает поставки для минобороны Украины снайперских винтовок.

В МИД Канады отказались дать какую-либо дополнительную информацию относительно этой сделки, заявив, что должны «защищать коммерческие интересы фирмы». Однако, отмечает издание, в офисе члена оппозиционной Консервативной партии Канады по вопросам обороны Джеймса Безана отметили, что МИД Канады одобрил эту сделку на прошлой неделе. В мае Безан от имени Консервативной партии призвал правящую Либеральную партию начать поставлять летальное вооружение Украине. 

Как напоминает издание, осенью 2017 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи в Торонто с украинским президентом Петром Порошенко не исключил поставок Киеву летального оружия. С 2015 года в рамках операции Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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