Fenghuang: американцы рады «позаимствовать» технологии, о которых громко заявила Россия

Запад не на шутку обеспокоен разработками гиперзвукового оружия в России и Китае, однако в сравнении с проведением собственных разработок перспектива «позаимствовать» какие-либо материалы кажется американским военным более заманчивой. Как пишет издание Fenghuang, стоило России похвастаться своим новым «смертельным оружием», как некоторые материалы уже оказались у западных учёных благодаря шпионам.

В своем Послании Федеральному собранию Владимир Путин выложил сразу пять козырей: крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой, ядерные торпеды, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», глубоководные беспилотники, а также гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», привлекший наибольшее внимание публики. Как пишет издание Fenghuang, распространение информации об этом ракетном комплексе многих напугало, поскольку скорость ракет в десять раз превышает скорость звука, и они способности маневрировать в полете, преодолевая любую систему ПВО.

После того, как были проведены испытания и несколько комплексов уже встали на боевое дежурство, западные СМИ начали активно обсуждать, насколько страшно гиперзвуковое оружие России и Китая. На конференции, посвященной противовоздушной обороне, командир Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен признался: «Китайское и российское гиперзвуковое оружие — это очень серьёзно. У нас нет никаких шансов справиться с ним, в данном случае США сильно отстают от Китая и России».

Как уверен автор статьи, в словах Хитена есть определенная стратегическая уловка — американские военные определённо ведут разработку гиперзвукового оружия, только не говорят об этом во всеуслышание, как российские, и для подобных высказываний есть скрытые мотивы. Однако, в сравнении с проведением собственных разработок перспектива «позаимствовать» какие-либо материалы прямиком от русских,кажется американским военным более заманчивой.

На прошлой неделе ФСБ проверила головной институт Роскосмоса — ЦНИИмаш, а также Объединённую ракетно-космическую корпорацию, где были проведены обыски офисов некоторых сотрудников. 23 июля известный российский специалист в области ракетных технологий Виктор Кудрявцев был арестован по подозрению в передаче секретных российских разработок в сфере гиперзвуковых технологий. Ученый, подозреваемый в утечке, многократно работал над проектами по разработке стратегического вооружения — над аэродинамикой и гидродинамикой «Кинжала». И даже если он не передал чертежи, ключевые технологии ракетного комплекса всё-таки оказались в руках западных шпионов. Несмотря на то, что ещё не установлено, сколько конкретно человек виновны в утечке, и какая информация была передана, Россия однозначно понесла большой ущерб.

«Шпионы существуют не только в играх или фильмах про Бонда, они оказывают влияние на события реальности, пользуясь моментом и разрушая крепость изнутри. В Китае есть старинная пословица: "Не выставляй богатство напоказ" — стране нужен "козырь в рукаве", чтобы вытащить его в решающий момент», — заключает китайское издание.