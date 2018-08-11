Der Tagesspiegel: личной ядерной бомбой Германия поставит себе «шах и мат»

Если Германия станет ядерной державой, то это послужит «роковым сигналом» всему миру, пишет Der Tagesspiegel. Такое решение ознаменует разрыв ФРГ со всеми прежними договорённостями и соглашениями, а также своей послевоенной идентичностью, поясняет автор статьи Тобиас Фелла. Таким образом Берлин сам поставит себе «шах и мат», считает немецкий журналист.

Мы живём в неспокойные времена, пишет Der Tagesspiegel. Нам угрожает не только жара, но и усиление ядерной конфронтации между Западом и Востоком, отмечает автор статьи Тобиас Фелла. Глава Белого дома Дональд Трамп говорит о «мире через силу», и «силе, которая не имеет себе равных». А российский президент Владимир Путин — о «революционных системах вооружения», способных доставить ядерную боеголовку в любую точку Земли, минуя любые оборонительные системы.

При этом на фоне всего этого дела с солидарностью на Западе обстоят очень плохо, отмечает издание. Ядерная держава Великобритания покинула ЕС, ядерное устрашение во Франции служит пока только ей самой, при этом гарантии коллективной защиты НАТО пошатнулись. Не стоит забывать и о кризисе в сфере контроля вооружения и «ядерной Северной Корее», а также программах ядерной модернизации в различных странах, напоминает автор.

В целях устрашения создаются более точные системы запуска с меньшей силой взрыва, продолжает Фелла. В США конструируются так называемые ядерные гиперзвуковые планёры, настолько быстрые, что их практически невозможно остановить. «Ну как в такой ситуации не обзавестись собственным ядерным оружием? Разве, по крайней мере, тактическое ядерной оружие — это, как считал Конрад Аденауэр в 1957 году, «не более чем следующая ступень развития артиллерии»? «Нужно обзавестись бомбой, в том числе и Германии!», — звучат первые призывы», — пишет издание.

«Но как это будет выглядеть? Сначала нужно выйти из ядерного моратория 2011 года. Должны как минимум появиться установки по обогащению (урана. — ИноТВ) и воспроизводству (ядерного топлива. — ИноТВ). Нужно обучить и поддержать специалистов в сфере ядерных технологий. Ведь бомбы сами себя не построят. В каких случаях они будут использоваться, с чьей стороны и против кого? Как доставить их до цели? По земле, по воде или по воздуху?».

Все эти вопросы пугают, констатирует Фелла. И всё же в ядерных державах их обсуждают и даже находят на них ответы. Знать эти ответы — это основа для взаимопонимания. «Но Германия, выступающая в качестве ядерной державы, станет роковым сигналом, открытым разрывом с ключевыми компонентами послевоенной идентичности Германии, отказом от Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, отказом от запрета на распространение оружия массового уничтожения всех типов», — предостерегает автор.

«Если мы пойдём этим путём, то сами поставим себе шах и мат», — убеждён Фелла. По его словам, «немецкий вопрос» вновь вернётся в мировую повестку. Вместо строительства бомбы, автор советует наращивать традиционное вооружение, общаться с европейскими и другими партнёрами о том, что сегодня означает стратегическая безопасность. Следующим шагом могло бы стать восстановление контроля за вооружением и процессом разоружения. «Это определённо не панацея, и одному этим заниматься невозможно. Но лето уже сейчас пугающе жаркое, а внутри огненного шара ядерного взрыва температура достигает 8000°C», — заключает Фелла.