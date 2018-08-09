Times: производство британских подлодок под угрозой из-за американских сварщиков

Проект по производству следующего поколения атомных подлодок Великобритании может быть отложен в связи с обнаружением дефекта сварки в пусковых установках баллистических ракет, спроектированных и построенных в США, сообщает The Times. Как отмечает издание, сроки реализации программы зависят от США, поскольку ключевые компоненты предоставляются американской стороной по договорённости от 1963 года.
Проект по производству следующего поколения атомных подлодок Великобритании, который оценивается в сумму $39,9 млрд, может быть отложен в связи с обнаружением дефекта сварки в пусковых установках баллистических ракет, спроектированных и построенных в США, пишет The Times.
Четыре атомные подлодки типа «Вэнгард» Королевского ВМФ к 2030 году должны быть заменены новыми подлодками класса «Дредноут». Как отмечает британское издание, компания BWX Technologies, которой было поручено строительство пусковых установок баллистических ракет для новых подлодок Великобритании и атомных подлодок типа «Колумбия» ВМС США, сообщила о дефекте сварки.
В отношении компании было начато расследование. Сроки реализации программы по производству следующего поколения атомных подлодок Великобритании зависят от американского проекта, поскольку ключевые компоненты, в том числе система баллистических ракет «Трайдент», предоставляются американской стороной по договорённости от 1963 года, отмечает The Times.
«Мы в курсе того, что сейчас ведётся расследование, связанное с качеством сварки в пусковых установках баллистических ракет, изготовленных американской компанией BWX Technologies, но работа над нашей программой «Дредноут» по-прежнему ведётся по графику и не выходит за рамки бюджета, а первая подлодка будет выпущена в начале 2030-х годов», — заявил пресс-секретарь Минобороны Великобритании.
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