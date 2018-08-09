Times: производство британских подлодок под угрозой из-за американских сварщиков

Проект по производству следующего поколения атомных подлодок Великобритании, который оценивается в сумму $39,9 млрд, может быть отложен в связи с обнаружением дефекта сварки в пусковых установках баллистических ракет, спроектированных и построенных в США, пишет The Times.

Четыре атомные подлодки типа «Вэнгард» Королевского ВМФ к 2030 году должны быть заменены новыми подлодками класса «Дредноут». Как отмечает британское издание, компания BWX Technologies, которой было поручено строительство пусковых установок баллистических ракет для новых подлодок Великобритании и атомных подлодок типа «Колумбия» ВМС США, сообщила о дефекте сварки.

В отношении компании было начато расследование. Сроки реализации программы по производству следующего поколения атомных подлодок Великобритании зависят от американского проекта, поскольку ключевые компоненты, в том числе система баллистических ракет «Трайдент», предоставляются американской стороной по договорённости от 1963 года, отмечает The Times.

«Мы в курсе того, что сейчас ведётся расследование, связанное с качеством сварки в пусковых установках баллистических ракет, изготовленных американской компанией BWX Technologies, но работа над нашей программой «Дредноут» по-прежнему ведётся по графику и не выходит за рамки бюджета, а первая подлодка будет выпущена в начале 2030-х годов», — заявил пресс-секретарь Минобороны Великобритании.