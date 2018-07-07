Economic Times: Россия предложила Индии совместно проектировать и строить подводные лодки

Индия получила от России предложение по совместному проектированию и строительству подводных лодок, сообщает The Economic Times. По информации издания, предложение предусматривает совместное проектирование и строительство прототипа подводной лодки, а также последующую передачу технического опыта и инструкций по строительству на индийскую верфь.

Индия получила от России предложение по совместному проектированию и строительству подводных лодок, сообщает The Economic Times.

Издание отмечает, что это предложение, которое обсуждалось на российско-индийской встрече на высшем уровне в Сочи в мае этого года, может стать альтернативой тендеру на приобретение шести новых дизель-электрических подводных лодок стоимостью в $10 млрд.

«Российская сторона предложила передать всю интеллектуальную собственность для строительства прототипа и дизайна подводных лодок. Это будет означать, что нет также никаких ограничений по количеству подводных лодок, которые могут быть построены по данному проекту», — сообщает The Economic Times, ссылаясь на слова чиновников, которым известны подробности этого предложения.

Источники издания утверждают, что предложение предусматривает совместное проектирование и строительство прототипа, а также последующую передачу технического опыта и инструкций по строительству на индийскую верфь. Предложение направлено на создание соответствующей индийским требованиям подводной лодки с ракетами BrahMos и воздухонезависимой энергетической установкой на борту, пишет The Economic Times.