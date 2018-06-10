Stratfor: Индии приходится лавировать между Россией и США

В стратегии Индии есть два столпа: обеспечить свои позиции в регионе перед лицом растущего Китая и сохранить независимость политики, пишет Stratfor. Чтобы достичь этих целей, ей необходимо сотрудничество как с Россией, так и с США. Однако в новых геополитических условиях Нью-Дели приходится балансировать между двумя великими державами, отмечается в статье.

«В то время как крупнейшие державы мира вступают в эпоху нового соревнования, Индия оказывается в ловушке», — пишет Stratfor. Она поддерживает отношения с Китаем, Россией и Соединёнными Штатами, чтобы добиваться своих стратегических целей, которые иногда находятся в конфликте друг с другом, отмечает автор статьи.

Так, 9—10 июня в Китае проходит саммит ШОС, на котором у Индии будет возможность показать, сколь крепкие связи у неё с Москвой. Тем временем в Вашингтоне приняли закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций», в соответствии с которым Индия, наоборот, должна сократить своё военное сотрудничество с Россией. Нью-Дели же такие ограничения возмущают. В результате это может осложнить отношения Индии с США, отмечает автор статьи.

Впрочем, с другой стороны, и Вашингтон опасается, что слишком сильное давление на Индию может осложнить выстраивание баланса вокруг его отношений с Китаем, так что он вряд ли станет перегибать палку в этом вопросе. Индия развивает своё сотрудничество с США, чтобы тем самым противостоять подъёму Китая.

«Однако долгосрочная тенденция усиления сотрудничества между Индией и США сталкивается с краткосрочными осложнениями из-за противостояния между США и Россией», — отмечает автор статьи. По его словам, стремление Индии сохранить свою стратегическую автономию говорит о том, что она даст отпор попыткам США оказать на неё давление, чтобы она сократила закупки российского вооружения.

Отношения Индии с крупными державами строятся, исходя из двух столпов её стратегии: установить своё превосходство в Южной Азии и в Индийском океане, а также сохранить свою стратегическую автономию. При премьер-министре Нарендре Моди Индия выступает в многостороннем формате и старается вести активную деятельность во внешней политике. Однако прежде чем расширять своё влияние в мире, Индии нужно сначала укрепиться в ближнем зарубежье. И прежде всего под этим подразумевается опасность, которую представляет собой её ближайший соперник — Китай.

Китай сейчас активно продвигает идею Нового шёлкового пути, частью которого должен стать экономический коридор между Китаем и Пакистаном. Этот коридор проходит по региону Гилгит-Балтистан, который Индия оспаривает у Пакистана. Несмотря на протесты Индии, Китай не стал отказываться от создания этого коридора и продвигает другие проекты в регионе, а также увеличивает своё присутствие в Индийском океане, что лишь усиливает опасения Индии.

Из-за амбиций Китая укрепляются отношения между Индией и Соединёнными Штатами, в частности, в вопросах обороны. «А США, со своей стороны, только рады наладить сотрудничество с новой азиатской страной, которое поможет им сбалансировать влияние Китая», — пишет Stratfor.

Впрочем, как отмечает автор статьи, более тесные отношения между США и Индией в стратегическом плане не исключают разногласий в тактической плоскости. Во-первых, исторически так сложилось, что Индия не производит достаточно вооружений, и оружие ей приходится покупать. Её главный поставщик — Россия, а США принимают против неё новые санкции. Во-вторых, когда ей диктуют, как вести отношения с другими странами, Индия чувствует себя ущемлённой. Тем более что она ещё до принятия соответствующего американского закона начала сокращать долю России в своих закупках вооружений: с 79% до 62% за последние пять лет.

Индия прилагает усилия, чтобы развивать производство вооружений на своей территории, а значит, её отношения с Россией в долгосрочной перспективе по этому направлению ослабятся. Впрочем, пока российское оружие в индийской армии превалирует, и Москва предлагает свою помощь в совместном производстве, а значит, в ближайшее время Нью-Дели сохранит свою зависимость от Москвы. Кроме того, Индия видит в России противовес для Китая, и эти отношения нужны ей, в том числе чтобы заполучить себе место постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Раз своими отношениями с Москвой Индия вряд ли станет жертвовать, сотрудничество с США наверняка в ближайшее время будет идти умеренными темпами. Впрочем, и оказывать сильное давление Вашингтон вряд ли станет: так, Пакистан раньше сильно зависел от американского оружия, но после того, как Вашингтон неоднократно сокращал свою помощь Исламабаду, он повернулся к Китаю. К тому же у Индии есть другие рычаги давления на США: соглашения о сотрудничестве в военно-технической сфере, в геокосмической разведке, а также покупка американского оружия.

«Хоть Индия и сама большая, в вопросе обороны она находится меж двух великих держав, — делает вывод Stratfor. — С одной стороны Россия, с которой у неё давние связи, а с другой — Соединённые Штаты, с которыми быстрорастущие партнёрские отношения. Какой бы путь в конечном итоге ни выбрал Нью-Дели, ясно одно: большой рынок вооружений и стратегическое значение как партнёра США в Индийско-Тихоокеанском регионе даёт Индии своеобразный рычаг давления, который она использует, чтобы в максимальной степени добиться своих интересов — вне зависимости от того, каким курсом пойдут крупные державы».