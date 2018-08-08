DT: «охотники за подлодками» из Великобритании и Норвегии совместно поборются с «российской угрозой»

Великобритания и Норвегия будут совместно эксплуатировать закупленные ими американские противолодочные самолёты P-8A для поиска российских подлодок на севере Атлантики, пишет The Daily Telegraph. Как отмечается в материале издания, такой шаг продиктован возросшей активностью российских военных судов в Атлантическом океане.

Чтобы «сдержать угрозу», исходящую от ВМФ России, Британия планирует эксплуатировать уже закупленные ею американские противолодочные самолёты P-8A совместно с Норвегией, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на официальные заявления британского Минобороны.

По данным газеты, Великобритания уже закупила за ₤3 млн девять P-8A, первый из которых поступит на вооружение в следующем году, тогда как Норвегия в связи с «изменением обстановки в области безопасности в Северной Атлантике» планирует приобрести ещё пять самолётов данной модели. Страны планируют осуществлять патрулирование своих территориальных вод совместно, пользуясь соответствующей инфраструктурой друг друга, отмечается в материале.

Как напоминает обозреватель The Daily Telegraph, ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о том, что рост активности российских военных судов в Атлантическом океане «свидетельствует о росте агрессивности и самонадеянности России». Министр также подчёркивал, что британским ВМС пришлось в 2017 году 33 раза реагировать на приближение российских кораблей к территориальным водам страны, тогда как в 2010 году это понадобилось лишь один раз.

В 2010 году Великобритания приняла решение списать свои самолёты морского патрулирования, однако в 2015-м «в свете российских действий в Грузии и на Украине» их решено было вернуть в строй, говорится в материале. Британские военнослужащие не растеряли навыки «охоты на подлодки», поскольку в период простоя проходили службу в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, пишет автор.

Как утверждают британские военные эксперты, подводный флот является наиболее мощным элементом российского ВМФ, однако из 60—70 подлодок, которыми располагает Россия, опасность для военно-морских сил НАТО представляют лишь несколько. Решение о сотрудничестве с Норвегией аналитики считают логичным, поскольку при эксплуатировании экзотических средств в небольших количествах разумнее всего поступать именно так, подчёркивается в статье.

Самолёт P-8A «Посейдон» способен бороться как с подводными, так и с надводными кораблями противника, а также вести радио- и радиотехническую разведку, пишет обозреватель The Daily Telegraph. Он оснащён специальным радаром, способным засекать небольшие объекты на водной поверхности — такие, например, как перископы подлодок, — и вооружён противокорабельными ракетами и торпедами. «Посейдоны» будут защищать британские силы ядерного сдерживания, которые базируются на подлодках, и два новых авианосца ВМС страны, и способны сбрасывать радиоакустические буи, чтобы облегчить для них задачу по поиску врага.