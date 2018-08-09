Военный эксперт: договор СНВ — единственное, что удерживает США и Россию от ядерной войны

Несмотря на существенное превосходство США над Россией в области стратегических ядерных вооружений, от нарастания гонки ядерных вооружений между двумя странами не выиграет никто, предупреждают специалисты. Сегодня главным сдерживающим фактором на мировой арене выступает договор СНВ-III, уверен американский военный эксперт Ханс Кристенсен. В случае прекращения его действия любой региональный конфликт между ядерными державами может закончиться полномасштабной ядерной войной между Россией и США, полагает аналитик.

Несмотря на обеспокоенность по поводу начала новой холодной войны с Россией, анализ российского ядерного арсенала демонстрирует, что опасность «разрушительной атаки» на Соединённые Штаты в ближайшем будущем преувеличена, утверждает Fox News со ссылкой на американских военных специалистов.

Во-первых, по утверждению экспертов, российские вооружения имеют строго оборонительный характер, а вероятность того, что Москва воспользуется правом «первого упреждающего удара» довольно мала. Тем более что, по мнению военных специалистов, эффективность такого упреждающего удара сомнительна. Дело в том, что российская ядерная триада — стратегические военные силы, включающие три компонента: сухопутный, морской и воздушный — опирается главным образом на вооружения наземного базирования, в то время как США имеют важное преимущество в области морских вооружений.

«Поскольку их (российские. — ИноТВ) морские вооружения слабее, они стремятся использовать скорее оборонительную стратегию», — поясняет старший военный эксперт частной разведывательной компании Stratfor Омар Ламрани.

Российский военный бюджет составляет всего лишь малую часть бюджета США: $69,2 млрд в год против американских $554,2 млрд. Даже притом, что в количественном выражении российские войска многочисленнее американских, военно-морские и военно-воздушные силы США по мощности значительно превышают российские.

Кроме того, по убеждению Ламрани, Москва заинтересована в сохранении в силе договора СНВ-III, поскольку он ставит её в равные условия с США и «обеспечивает Москве место за столом глобальной дипломатии». Как напоминает издание, после ратификации в 2010 году договора, предусматривающего сокращение ядерных боезарядов вдвое, его действие продлевалось уже трижды. В случае если действие договора будет прекращено, Россия не сможет нарастить имеющийся арсенал и будет поставлена в крайне невыгодное для себя положение, уверен военный аналитик.

«Если ядерные вооружения не будут иметь ограничений, Россия не сможет конкурировать с США. Договор СНВ-III предоставляет им возможность для торга», — утверждает эксперт.

Однако другие специалисты предупреждают: от нарастания ядерной гонки между Россией и США не выиграет никто. «Если конфликт начнёт разрастаться и выйдет из-под контроля, мы довольно быстро придём к серьёзным ядерным ударам. Мы говорим о сотнях ядерных боеголовок, выстреливающих с двух сторон», — предостерегает директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских учёных Ханс Кристенсен, отмечая, что подобный сценарий приведёт к «ошеломляющему количеству разрушений», а также к сопутствующему ущербу в виде радиоактивных осадков.

Как замечает Кристенсен, некорректно сравнивать размеры ядерных арсеналов сегодня с временами холодной войны, поскольку современные вооружения во много раз эффективнее, чем во времена Эйзенхауэра.

При этом, хотя количество ядерных вооружений России и США со времён холодной войны последовательно сокращается, коллективный ядерный арсенал других стран — Франции, Китая, Великобритании, Израиля, Пакистана и Индии — способствовал увеличению общего числа ядерного оружия в мире, замечает эксперт. По его мнению, основную ядерную угрозу представляют сегодня региональные конфликты — к примеру, между Индией и Пакистаном, — в которые могут быть втянуты более крупные ядерные державы.

Весьма вероятен, по мнению Кристенсена, сценарий, в котором США вынуждены будут прибегнуть к ядерному оружию для разрешения регионального конфликта, что, в свою очередь, заставит Россию или Китай встать на защиту другой стороны.

Если договор СНВ-III, срок действия которого истекает в 2021 году, не будет продлён, стратегические ядерные вооружения России и США не будут иметь ограничений впервые с 70-х годов XX века, подчёркивает специалист. Опасность, как объясняет Кристенсен, заключается в «невероятной мощности» стратегических вооружений, несущих прямую угрозу как России, так и США — в отличие от вооружений средней дальности, угрожающих в основном соседним регионам и союзникам.