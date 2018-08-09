Times: санкции против Ирана ведут США к новому противостоянию с ЕС

Решение Дональда Трампа возобновить ограничительные меры против Тегерана, которые затрагивают сотрудничающие с ним компании, вызвало недовольство в Евросоюзе. Страны блока считают, что иранские власти выполняют свою часть ядерной сделки, и отказ от работающего соглашения может создать «нездоровый прецедент», пишет The Times.

Америка движется к новой конфронтации со своими ближайшими союзниками, включая Великобританию. Причиной служит их стремление сохранить ядерную сделку с Ираном, несмотря на противодействие Вашингтона, пишет The Times.

Накануне президент США Дональд Трамп пообещал, что компании, сотрудничающие с Тегераном, почувствуют на себе «весь гнев» обновлённого санкционного режима. «Любой, кто ведёт дела с Ираном, не будет вести дела с Соединёнными Штатами. Я требую мира во всём мире, не меньше», — написал глава Белого дома в Twitter.

Страны Евросоюза, возглавляемые Соединённым Королевством, Францией и Германией, которые помогли заключить ядерную сделку в 2015 году, решительно выступают против одностороннего выхода Америки. Со ссылкой на исследования МАГАТЭ они указывают на то, что Иран выполнил свою часть договора и заморозил программу по обогащению урана. Вдобавок, по их мнению, отказ от работающего соглашения создаёт «нездоровый прецедент».

Незадолго до вступления американских санкций в силу глава дипслужбы ЕС Федерика Могерини заявила, что европейские страны будут сами решать, с кем они могут торговать. «Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы сохранить соглашение с Ираном. Мы считаем, что оно соответствует интересам безопасности не только нашего региона, но и всего мира», — подчеркнула политик.

Издание отмечает, что ЕС обладает специальным механизмом блокировки, который позволяет оказавшимся под санкциями США компаниям добиваться защиты европейских судов, предлагает им компенсации и запрещает подчиняться ограничениям без предварительного согласия Брюсселя. Однако эксперты сомневаются, что эта мера окажется эффективной.

«Большинство компаний, вероятнее всего, будет беспокоить влияние американских властей, а не властей ЕС», — заявил в интервью The Times специалист по санкциям британской юридической компании Ashurst Том Камминс.

И, действительно, многие европейские фирмы, включая Peugeot и Renault, уже объявили о сворачивании своих проектов в Иране. Кроме того, представители немецкого автомобильного гиганта Daimler подтвердили, что отменяют совместное производство грузовиков в Исламской республике, обращает внимание The Times.