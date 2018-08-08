BI: Иран сохранит лицо в противостоянии с Трампом, если заручится поддержкой Путина

В ответ на американские санкции Иран сыплет угрозами, но реально вряд ли станет предпринимать какие-то кардинальные шаги, пишет Business Insider. По мнению экспертов, Тегеран готов к переговорам с Соединёнными Штатами, но может сделать это лишь при посредничестве России, чтобы сохранить лицо.

Администрация Дональда Трампа объявила о введении новых санкций против Ирана, которые должны дать ясный сигнал европейским союзникам США: ведите дела либо с Америкой, либо с Ираном, но не с обоими, пишет Business Insider. Иран в ответ высказал ряд угроз вплоть до обещаний уничтожить всё, что принадлежит Трампу.

Иранская валюта потеряла почти половину своей стоимости в долларовом эквиваленте, цены подскочили, в результате по стране прошла волна протестов, в которых приняли участие как бедные, так и богатые иранцы. При этом, как отмечают эксперты, произошло это ещё до того, как ввели сами санкции. Так, по словам Денниса Росса, который занимался ближневосточным направлением при четырёх американских администрациях, первопричина этого кризиса вовсе не в приходе Трампа к власти, а в глубокой коррупции, бесхозяйственности, многолетней изоляции от стандартов международного бизнеса, в слишком большом участии военных в экономике страны, в недостаточной прозрачности. Все эти факторы мешали притоку инвестиций.

Выход Трампа из иранской сделки ударит по иранской экономике, предвещает Росс. Так, вероятно, Китай продолжит покупать иранскую нефть, но попросит о скидке. А Индия может, например, поставить условие о расчёте в рупиях.

По словам экспертов, Иран сыплет угрозами, но сам не знает, что делать. Ранее на подобное он ответил бы увеличением усилий по разработке ядерной программы, но сейчас он не может этого сделать из-за того, что подписал соглашение о её сворачивании. Он угрожал закрыть Ормузский пролив, через который проходит 30% всей нефти, но эксперты не верят, что это реально. На что Иран способен, так это поддержать своих союзников в Йемене, атаковать американские силы в Сирии, не пускать американских граждан на свою территорию, провести кибератаку или угрожать американским кораблям в Персидском заливе.

Трамп предложил Ирану новые переговоры, но сама эта идея может быть для Тегерана неприемлема, ведь он представляет себя антиамериканской революционной силой. Впрочем, по словам экспертов, у Ирана есть другой вариант — Россия. «У меня есть подозрение, что пусть и не сразу, но через полгода я представляю, как иранцы обратятся к России и сделают Россию своим каналом» для переговоров с Трампом, приводит издание слова Денниса Росса. «Учитывая отношения между Путиным и Трампом, можно предположить, что Россия придёт и предложит что-то для начала переговоров».

«Имея дело с Путиным, а не с Трампом, Иран сможет сохранить лицо, тогда как речь идёт о поражении, которое нанёс ему выход Трампа из договора и его собственная экономическая слабость», — делает вывод Business Insider.