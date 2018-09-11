112: Климкин обсудил с канадцами борьбу с «российской агрессией»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетил Канаду, где встретился с руководством страны. Как передаёт «112 Украина», в ходе визита обсуждались вопросы экономического сотрудничества и борьбы с «российской вооружённой агрессией».
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетил Канаду, где встретился с правительством страны и провинции Альберта. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
«Одной из приоритетных тем во время встреч было обсуждение перспектив экономического сотрудничества и оживление контактов между Альбертой и украинскими предприятиями, особенно в контексте соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой», — говорится в сообщении.
Климкин также провёл отдельную встречу с лидером Объединённой консервативной партии провинции Альберта Джейсоном Кенни, который в 2015 году занимал должность министра обороны Канады и отвечал за начало канадской военной тренировочной миссии UNFIER, а также направление военной помощи Украине.
Как отмечает издание, в ходе встречи также обсуждались «вопросы консолидации канадской поддержки Украины в борьбе с российской вооружённой агрессией».
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