Handelsblatt: санкции санкциями, а оружейные сделки США с Россией — по расписанию

В то время как Белый дом оказывает сильное давление на Европу в вопросе антироссийских санкций, сами Соединённые Штаты не стесняются вести дела с Россией, пишет Handelsblatt. Тому свидетельство — «щекотливая ракетная сделка», а также «подозрительные» переговоры между Вашингтоном и Москвой о возможной закупке американской стороной ручного огнестрельного оружия российского производства, отмечает журналист немецкой газеты.
Несмотря на санкции США против Российской Федерации обе страны продолжают заключать друг с другом торговые сделки, пишет немецкая газета Handelsblatt.
В то время как Белый дом оказывает сильное давление на Европу в вопросе антироссийских санкций, сами Соединённые Штаты, «заключая свои собственные сделки, контактов не избегают», отмечает автор статьи Андре Баллин.
«Об этом свидетельствует щекотливая ракетная сделка: американский аэрокосмический и оборонный концерн Orbital ATK закупил четыре ракетных двигателя у российского государственного холдинга «Энергомаш», — поясняет журналист Handelsblatt.
Без этих двигателей США не смогли бы заниматься снабжением Международной космической станции. Сама же МКС — «программа, по существу, не военная». Всё это, однако, не мешало американскому конгрессу «раз за разом критиковать зависимость Пентагона от российских ракетных технологий».
«В данном случае коммерция, судя по всему, взяла вверх над политикой, — полагает Баллин. — Согласно экспертам, разработка собственного двигателя обойдётся Соединённым Штатам как минимум в три миллиарда долларов».
Ещё более подозрительными, по мнению автора статьи, являются переговоры между Россией и США о закупке американской стороной для своих служб безопасности ручного огнестрельного оружия российского производства.
«Речь идет о российских пистолетах типа «Оса», которые относятся к категории «нелетальное оружие». С 2016 года они находятся на вооружении полицейских штата Аризона», — уточняет журналист немецкой газеты.
И это притом что оружейные сделки с Россией в Соединённых Штатах считаются неприемлемыми «по принципиальным соображениям», продолжает Андре Баллин.
«Интересно также то, что производитель «Осы» концерн «Техмаш» встречается только в санкционном списке ЕС, хотя черный список американцев значительно длиннее. Это исключение подрывает принципиальность, которую демонстрируют в вопросе санкций в остальных случаях, — подчёркивает автор статьи. — Возможно, это одна из причин, почему в Европе велико противостояние предписаниям из Белого дома, касающихся двухсторонних энергетических проектов (Евросоюза. — ИноТВ) с Россией».
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