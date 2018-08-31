FP: Вашингтон не гарантирует, что закупка С-400 останется для Индии без последствий

Вопреки публикациям ряда СМИ, согласно которым Индия сможет без последствий со стороны Вашингтона закупить российские комплексы С-400, Пентагон всё же сильно обеспокоен подобным намерением Нью-Дели, пишет Foreign Policy. По данным журнала, представители американского минобороны заявили, что не могут гарантировать, что подобная сделка пройдёт без последствий, и желает, чтобы Индия «подыскала себе альтернативный комплекс».

США «не исключают» возможности введения экономических санкций против Индии, если она завершит намеченную на этот год сделку по закупке новых российских комплексов ПВО С-400, сообщает Foreign Policy, ссылаясь на заместителя министра обороны США по вопросам безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалла Шрайвера.

По данным издания, Шрайвер на днях на официальном мероприятии в Вашингтоне заявил, что С-400 «особенно беспокоит» Пентагон «по целому ряду причин», и отметил, что США хотелось бы, чтобы Индия «подыскала себе какой-нибудь альтернативный» комплекс. «Если же они решат пойти этим путём, то, как я уже говорил, я не могу сегодня заявить о том, что в отношении Индии точно будет использовано исключение», — подчеркнул чиновник, имея в виду предусмотренную конгрессом США «лазейку» в санкциях для защиты союзников Вашингтона от воздействия экономических мер, действующих в отношении России.

Как напоминает автор материала, Нью-Дели, который «пока что пренебрегает требованиями Пентагона», намеревается уже в этом году заключить с Москвой контракт о поставке комплексов С-400. Если соглашение будет подписано, первые комплексы Индия получит уже к 2020 году, подчёркивается в статье. «Закупка Индией данных комплексов особенно беспокоит американских чиновников в связи с тем, что данная система позволяет отслеживать и уничтожать даже малозаметные воздушные суда на беспрецедентных расстояниях, а также способна собирать данные о ТТХ самолётов и вертолётов вокруг себя — а к ним, вероятно, относится и американский истребитель F-35», — пишет автор.

Если Вашингтон всё же решится «наказать» Индию за приобретение российских комплексов, это станет серьёзным «отступлением от нормальной практики», отмечает обозреватель FP. Индии в прошлом многократно удавалось «уклоняться» от соблюдения внешнеполитических приоритетов США и избегать «карательных мер»; к примеру, так было с американскими санкциями против Ирана. Это, впрочем, не мешает Нью-Дели укреплять сотрудничество с Вашингтоном в военной сфере — в частности, страна продолжает принимать участие в ежегодных совместных учениях США и Японии, говорится в материале.

Как пишет обозреватель FP, до недавнего времени казалось, что приобретение С-400 также не обернётся для страны никакими серьёзными последствиями. Дело в том, что министр обороны США Джеймс Мэттис, который в этом году боролся за право ограждать отдельные страны, «исторически поддерживавшие отношения с Россией, но теперь желающие закупать американское оружие», от действия антироссийских санкций, приводил в качестве одного из главных примеров такого государства именно Индию и подчёркивал, что меры в отношении Москвы могут навредить Нью-Дели.

Как отметил Рэндалл Шрайвер, из-за риторики министра сложилось впечатление, что Вашингтон «оградит Индию от эффекта своего законодательства». Действительно, сразу несколько СМИ сообщали, что Индия сможет закупить новые российские комплексы без каких-либо последствий для себя, подтверждает автор статьи. «Но это не вполне корректно, — заявил Шрайвер. — Мы всё же будем очень серьёзно обеспокоены, если Индия будет пытаться приобретать наиболее значимые новые платформы и комплексы (у России — ИноТВ)».

По словам чиновника, окончательное решение о том, получит ли Нью-Дели «освобождение» от антироссийских санкций в связи с закупкой С-400, будет приниматься на высшем уровне американского правительства.