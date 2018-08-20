NBC: усталость от «американского шантажа и угроз» привела Пакистан к сближению с Россией

04:31 Отряд кораблей Тихоокеанского флота проведёт стрельбы в Охотском море Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в рамках учений проведёт стрельбы в акватории Охотского моря. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя флота капитана 2 ранга Николая Воскресенского.

04:17 Число погибших в результате ДТП с автобусом в Приморье возросло до двух В Приморском крае в больнице скончался один из пострадавших в результате крупного ДТП с участием автобуса. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона.

03:59 Трюдо объявил о намерении участвовать в парламентских выборах в Канаде Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своём намерении участвовать в парламентских выборах в стране, которые пройдут в октябре 2019 года. Об этом он написал в своём Facebook.

03:45 В Киевской области в результате ДТП четыре человека погибли и трое пострадали В Киевской области Украины на Новоирпенской трассе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате произошедшего погибли три человека.

03:31 В «Ростехе» рассказали, когда пройдут испытания модернизированного комплекса «Панцирь-С1М» Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в госкорпорации рассчитывают завершить приёмочные испытания модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М» до конца 2019 года.

03:14 СМИ: В Мариуполе при нападении неизвестных пострадали около десяти человек В Мариуполе на участников арт-платформы напали около 30 неизвестных в балаклавах, в результате произошедшего пострадали около десяти человек. Об этом информирует телеканал «112 Украина» со ссылкой на организаторов мероприятия.

03:01 Россия и Египет проведут заседание межправительственной комиссии по ВТС Россия и Египет проведут заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству под руководством глав оборонных ведомств двух стран.

02:49 На Украине из тюрьмы эвакуировали 100 человек из-за пожара В украинской Виннице произошёл пожар на территории учреждения исполнения наказаний, из-за ЧП были эвакуированы около 100 человек, пострадавших нет.

02:34 На юге России по учебной тревоге подняли более 2,5 тысячи спецназовцев В Южном военном округе (ЮВО) в рамках учений по тревоге были подняты военнослужащие трёх соединений спецназа. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

02:16 В Нидерландах задержали четырёх человек после сообщений о бомбе на вокзале В Нидерландах в городе Тилбург в провинции Северный Брабант эвакуировали людей с вокзала в связи с сообщениями о заложенном взрывном устройстве. Об этом информирует De Telegraaf.

02:00 Ушаков оценил возможность визита лидера КНДР в Россию Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков в интервью газете «Известия» заявил, что приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну совершить визит в Россию остаётся открытым.

01:58 Аленичев высказался о поражении «Енисея» в матче четвёртого тура РПЛ с «Ростовом» Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение своих подопечных от «Ростова» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

01:48 Карпин заявил, что доволен реализацией созданных в матче с «Енисеем» моментов Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над красноярским «Енисеем» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

01:47 На Украине возросло число пострадавших в ДТП с полицейским автомобилем В украинском городе Сумы в результате ДТП с полицейским автомобилем, по последним данным, пострадали семь человек. Об этом информирует телеканал «UA:Сумы».

01:38 Экипаж SMP Racing поднялся на третье место в итоговом протоколе «6 часов Сильверстоуна» после исключения «Тойоты» Экипажи заводской команды «Тойота» исключены из итогового протокола третьего этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «6 часов Сильверстоуна», который прошёл в Великобритании.

01:32 СМИ: Россияне смогут оплачивать покупки с помощью адреса электронной почты с 2019 года Россиянам с 2019 года могут предоставить возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах при помощи адреса электронной почты. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

01:16 Ляшко ответил на критику в США из-за поставок украинских авиадвигателей в Китай Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко прокомментировал критику в США из-за поставок украинским предприятием «Мотор Сич» авиадвигателей для военных самолётов в Китай. Об этом он написал в своём Facebook.

01:12 «Реал» обыграл «Хетафе» в первом туре Примеры Мадридский «Реал» одержал победу над «Хетафе» в матче первого тура испанской Примеры.

01:05 Спалетти назвал причины поражения «Интера» в матче Серии А с «Сассуоло» Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спалетти прокомментировал поражение своей команды от «Сассуоло» в матче первого тура итальянской Серии А.

00:59 Трамп и посетивший Россию сенатор Пол сыграли в гольф Президент США Дональд Трамп сыграл партию в гольф с сенатором конгресса США Рэндом Полом, который недавно посетил Россию. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

00:47 Джеррард прокомментировал информацию СМИ о проблемах «Уфы» с получением британских виз перед матчем ЛЕ Главный тренер шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал информацию СМИ о проблемах соперников его команды по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы — российской «Уфы» — с получением британских виз.

00:44 В Польше предъявили обвинения водителю попавшего в ДТП украинского автобуса Прокуратура Перемышля предъявила обвинения водителю украинского автобуса, попавшего в ДТП на территории Польши. Об этом сообщает «Польское радио».

00:37 Украинский футболист получил красную карточку за плевок в соперника в матче чемпионата Турции Украинский нападающий Евгений Селезнёв, выступающий за «Акхисар», был удалён во время матча второго тура турецкой Суперлиги против «Ризеспора».

00:30 Ушаков: встреча лидеров «нормандской четвёрки» может пройти в Париже Встреча в нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Франции и ФРГ может пройти в Париже, но временные параметры мероприятия ещё не обозначены.

00:24 Пилот IndyCar Викенс был госпитализирован после серьёзной аварии во время гонки в Поконо Гонщик команды Schmidt Peterson Motorsports Роберт Уикенс был госпитализирован после аварии в которую он попал во время гонки серии IndyСar в Поконо.

00:16 Глава МВД Румынии извинилась перед пострадавшими при разгоне митинга в Бухаресте Глава МВД Румынии Кармен Дан принесла извинения всем пострадавшим во время разгона антиправительственной акции в Бухаресте. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.

23:58 Жириновский призвал сделать изучение английского языка платным для борьбы с «утечкой мозгов» Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил сделать изучение английского языка в школе платным, чтобы пресечь «воровство лучших умов».

23:46 Геркус о первой победе «Локомотива» в новом сезоне РПЛ: чемпионам легко не бывает Президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал победу своей команды над самарскими «Крыльями Советов» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

23:44 Военные сообщили о ликвидации пожара на складе Северного флота в Мурманске Пресс-служба Северного флота заявила, что возгорание на причале в Мурманске было ликвидировано.

23:39 «Интер» проиграл «Сассуоло» в первом туре Серии А Миланский футбольный клуб «Интер» потерпел поражение от «Сассуоло» в матче первого тура итальянской Серии А.

23:33 Руцкой рассказал о поведении Ельцина во время августовского путча‍ Бывший российский вице-президент Александр Руцкой рассказал, как вёл себя экс-глава России Борис Ельцин в августе 1991 года, когда в СССР была предпринята попытка государственного переворота.

23:29 «Ростов» разгромил «Енисей» в четвёртом туре РПЛ «Ростов» одержал разгромную победу над красноярским «Енисеем» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

23:18 СМИ сообщили о росте продаж в мире телефонов без доступа к интернету Телеканал Sky News сообщил о росте глобальных продаж мобильных телефонов без доступа к интернету в 2017 году.

23:18 Радулов рассказал, сможет ли он посетить бой Нурмагомедов — Макгрегор Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Александр Радулов рассказал, сможет ли он посетить бой за титул чемпиона в лёгком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

23:05 Дзюба рассказал о своих ощущениях, когда фанаты скандируют его имя Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, что чувствует, когда фанаты на стадионе скандируют его имя.

22:52 Кличко прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с подтоплениями в некоторых районах города из-за сильных дождей.

22:43 Погба о поражении от «Брайтона»: моё отношение к игре было недостаточно правильным Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

22:37 В Северном флоте заявили об отсутствии пострадавших в результате пожара на причале в Мурманске Пресс-служба Северного флота заявила, что пострадавших при возгорании на заброшенном причале в Мурманске нет.

22:33 Моуринью не стал винить защитников «Манчестер Юнайтед» в ошибках, повлёкших поражение от «Брайтона» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

22:23 Кадыров прибыл на хадж в Саудовскую Аравию Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Саудовскую Аравию, где встретится с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

22:16 Глава ДСИ РФС может обраться в комитет по этике из-за слов Ари об арбитрах Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что рассматривает возможность обращения в комитет по этике РФС в связи с высказываниями нападающего «Краснодара» Ари по поводу арбитров.

22:12 Опубликовано видео тоста Путина на свадьбе главы МИД Австрии Опубликована видеозапись того, как президент России Владимир Путин произносит тост на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

22:07 Дзюба считает, что «Зенит» заслуженно победил «Урал» в четвёртом туре РПЛ Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

21:58 В Мурманске произошёл пожар на заброшенном причале В Мурманске произошло возгорание заброшенного деревянного причала и склада.

21:45 Две женщины пострадали в результате нападения мужчины с молотком в Лондоне Женщина в возрасте 64 лет и её 30-летняя дочь получили травмы в результате нападения мужчины с молотком в Лондоне.

21:43 Семак прокомментировал травму Нобоа, полученную в матче с «Уралом» Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму полузащитника Кристиана Нобоа, которую тот получил в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

21:33 Болтон назвал дату встречи с Патрушевым Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, когда собирается встретиться с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Женеве.

21:31 Семак об игре с «Уралом»: нет лёгких побед и нет лёгких матчей Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных над екатеринбургским «Уралом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

21:24 Парфёнов заявил, что «Зенит» показал «Уралу», как нужно играть на контратаках Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение своей команды от санкт-петербургского «Зенита» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).