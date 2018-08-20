NBC: усталость от «американского шантажа и угроз» привела Пакистан к сближению с Россией

Из-за «американского шантажа, угроз и прекращения поставок оружия» Пакистан политически отдаляется от Вашингтона и сближается с Россией, пишет NBC News. В частности, Кремль уже подписал с Исламабадом соглашение о военном сотрудничестве, поставках вертолётов и проведении учений для офицеров, а также запустил в Пакистане русскоязычное радио, добавляет издание.
Пакистан сближается с Россией на фоне ослабления связей с Вашингтоном, пишут журналисты NBC News Ваджахат Хан и Фрэнсис Уиттакер. Год назад администрация Трампа «наказала» Исламабад за провал в сдерживании боевиков на границе с Афганистаном прекращением военной помощи. В свою очередь, недавно Кремль подписал с Пакистаном договор о военном сотрудничестве и договорился о поставках вертолётов и проведении учений для офицеров. Кроме того, в Пакистане начало вещание русскоязычное радио Dispatch News Desk.
По словам бывшего пакистанского дипломата Шехзада Чаудри, в отношениях между Россией и Пакистаном наблюдается «большая стратегическая перемена». По мнению эксперта по Ближнему Востоку из лондонского Королевского Объединённого института оборонных исследований Камаля Алама, причиной «огорчения» в Исламабаде стала политика Дональда Трампа и усталость от «американского шантажа, угроз и отмены поставок». Укрепление пакистанско-российских отношений также частично стало ответом на сближение Белого дома с премьер-министром враждебной Пакистану Индии Нарендрой Моди. «Уход» США из Юго-Восточной Азии даёт шанс таким странам, как Китай, Иран и Турция усилить своё влияние в регионе, резюмировал Чаудри.
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