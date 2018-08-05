Эксперт: после США «российские хакеры» нацелятся на выборы в Бразилии и Индии

После атак «российских хакеров» на выборы президента США их следующими целями могут стать выборы в Бразилии и Индии, заявил профессор Оксфордского института интернета Филип Ховард. Если американские СМИ «научились оценивать свои источники», то бразильским и индийским ещё «многому следует научиться», чтобы защититься от «серьёзной активности России», предостерёг эксперт.

После предполагаемого «вмешательства» в президентские выборы в 2016 году «российские хакеры» вскоре могут нацелиться на всеобщие выборы в Бразилии и Индии, заявил профессор Оксфордского института интернета Филип Ховард. Как сообщает Economic Times, Ховард сделал своё заявление в ходе слушания сенатского комитета по разведке, посвящённого «иностранному влиянию на соцсети».



«Я думаю, русские переключились с нас на, в частности, Бразилию и Индию, другие огромные демократии, которые будут проводить выборы в течение следующих нескольких лет», — отметил эксперт. «Фактически США обладают самыми профессиональными СМИ в мире. Они наверняка научились оценивать свои источники», — добавил Ховард. В свою очередь, индийским и бразильским СМИ «следует ещё многому поучиться». «Пока мы по-прежнему видим серьёзную активность России, СМИ в этих странах должны учиться и развиваться», — подчеркнул профессор.



Во время слушания вице-председатель комитета Марк Уорнер заявил, что «активные действия России обнажили тёмную изнанку соцсетей». «Те же инструменты, которые распространяли дезинформацию, могут негативно повлиять на другие стороны нашей жизни», — отметил Уорнер. При этом у правительства США нет хороших средств для «обнаружения, отслеживания и борьбы с этим видом операций по оказанию влияния в соцсетях», резюмировал американский политик.