BI: США посоветовали Филиппинам не покупать подлодки у «неблагонадёжной» России

Вашингтон предостерёг Манилу от приобретения у России военной техники, в частности, подводных лодок, сообщает Businnes Insider. По словам помощника министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалла Шрайвера, покупка оружия у Москвы «не принесёт пользы» сотрудничеству США и Филиппин, кроме того, американцы — лучшие союзники, чем «неблагонадёжная» Россия.

США призвали Филиппины «хорошо подумать» об их плане приобрести военную технику у России, в том числе дизель-электрические подводные лодки, и подчеркнули, что Москва — «неблагонадёжный партнёр», сообщает журналист Business Insider Райан Пикрелл. Как поясняет автор, Филиппины, которые считаются союзником США в Юго-Восточной Азии, заинтересованы в покупке первой партии российских подлодок для укрепления своих военно-морских сил в связи с напряжённостью с Китаем в Южно-Китайском море. В июне министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил, что страна нуждается в подводных лодках, чтобы «не отставать от соседних государств». В свою очередь, Россия предлагает Филиппинам приобрести подлодки, предоставив льготные кредиты, отмечает Пикрелл.

«Я думаю, им стоит быть очень осторожными с этим, — заявил помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер. — Если они купят основную боевую технику у России, то это не принесёт пользы нашему союзу, и я думаю, что в конечном счёте мы можем быть лучшим партнёром, чем русские». «Мы должны понять природу этого режима в России. Можно подробно не останавливаться на всём списке: Крым, Украина, химическая атака в Великобритании. Поэтому это инвестиция не только в военные системы, но и позиция по отношению к России», — добавил американский чиновник.

Шрайвер также призвал филиппинцев к покупке американской военной техники, так как «оперативная совместимость имеет ключевое значение для сотрудничества между американскими и филиппинскими вооружёнными силами». По данным филиппинских СМИ, после встречи со Шрайвером Лорензана отправился в Москву, чтобы встретиться с российскими чиновниками. В ходе своего визита в Манилу Шрайвер заверил, что США будут «хорошим союзником» и поддержат Филиппины в их споре с Китаем в Южно-Китайском море.

Как напоминает автор материала, Вашингтон оказывает давление на своих союзников с целью помешать их планам приобрести российскую военную технику. К примеру, намерения Турции по покупке российских С-400 привели к провалу сделки по приобретению у США истребителя пятого поколения F-35. Америка также делала «предупреждения» Индии, Саудовской Аравии и другим странам, резюмирует автор Business Insider.