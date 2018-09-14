1+1: украинские родители возмущены «сепаратистским» учебником по русскому языку

Родители учеников одной из школ устроили скандал из-за учебника по русскому языку, где, по их мнению, присутствуют скрытые угрозы и восхваление «страны-агрессора». Как передаёт «1+1», учителей в школе обвинили в сепаратизме, на месте работает комиссия, а скандальные учебники были изъяты у учеников.

Скандал в школе. Родители учеников третьего класса села Коцюбинское возмущены учебником русского языка, который выдали в школе их детям. С первых страниц там говорится о символах России — флаге, гербе, рассказывается о российских берёзках и о дружбе народов. Кроме того, там есть скрытая угроза: дескать, воевать с Россией опасно. Учителей в школе уже обвинили в сепаратизме, на месте работает комиссия, поехал в школу и наш Александр Загородный.

Маленький митинг перед школой. Родители в который раз обсуждают учебник русского языка для своих детей и не могут успокоиться.

ЖЕНЩИНА: Сначала мы почему-то должны учить государственные символы России, непонятно, где тут привязка к изучению языка. А дальше у нас идёт уже прекрасный текст о величии России.

В учебнике по русскому языку для третьего класса с первых страниц рассказывается не о зайчиках и белочках, а о дружбе народов. Всё по советской классике: сначала идёт российский флаг, потом украинский, а затем белорусский.

МУЖЧИНА: Я думаю, что это пропаганда.

В ирпенский гуманитарный лицей приезжает целая комиссия из Ирпеня. Эти важные женщины должны выяснить, является ли учебное заведение рассадником сепаратизма и российской пропаганды.

Директору лицея приходится оправдываться: учебник используют потому, что он был одобрен Министерством образования, его напечатали и развезли за государственные деньги. А других и нет. На вопрос о том, что министерство советовало заклеить провокационный текст о величии России, педагог отвечает, что такого не было.

ЖЕНЩИНА: Не получали мы эти наклейки.

Пока комиссия заседает, мы можем снова посмотреть учебник. Кроме российских медведей и русских берёзок, в учебнике описывается и двуглавый орёл.

АЛЕКСАНДР ЗАГОРОДНЫЙ, корреспондент: Щи да каша — пища наша. Ой, не наша это еда. Знаете, кроме таких мелочей, есть в учебнике и скрытая угроза: тут объясняется герб России. Орёл является символом величия и значительности государства в мире. Есть в этом символе и предостережение — с такой птицей воевать опасно. Вот такой вот учебник для третьего класса.

Татьяна Волга — учительница русского языка, прекрасно говорит на украинском. Она говорит, что русский язык каждый год выбирают сами родители, а что касается провокационного текста, его уже не первый год пропускают.

ТАТЬЯНА ВОЛГА, учительница: Учитель всегда знает, на что обратить особое внимание, а что обойти стороной.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы не акцентировали внимание на этих символах и скрытых угрозах, что птица хищная?

ТАТЬЯНА ВОЛГА: Конечно, нет.

Пока в кабинете информатики работает комиссия, стихийный митинг организовывают учителя. Им неприятно читать обвинения в сепаратизме в соцсетях.





ЖЕНЩИНА: Тут пишут, что нас нужно четвертовать за то, что у нас рассадник сепаратизма, а вы видели, как дети пели с нами, а мы с ними гимн Украины?

ЖЕНЩИНА: Два года назад мы плели сетки для солдат день и ночь.

ЛЮБОВЬ ГОРОДИЦКАЯ, учитель-методист: Мы очень больно это восприняли.

Скандальный учебник по русскому у детей уже забрали, но сколько таких учебников в других школах Украины? Ведь выбор пособий по русскому невелик.

Александр Загородный, Вадим Литвин, ТСН, 1+1.

Дата выхода в эфир 13 сентября 2018 года.