ERR: эстонские налогоплательщики взрастили целое поколение русскоязычных жителей

16:25 Эксперт прокомментировала результаты проверки творога в российских магазинах Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина прокомментировала результаты проверки творога в российских магазинах. Об этом сообщают «Невские новости».

16:23 Глава Ассоциации тенниса США извинилась перед судьёй, которого оскорбила Серена Уильямс Президент Ассоциации тенниса США (USTA) Катрина Адамс принесла извинения португальскому судье Карлосу Рамосу, которого в финальном матче US Open в женском одиночном разряде оскорбила американская теннисистка Серена Уильямс.

16:22 Украинские шахтёры направили Порошенко письмо с требованием выплатить долги по зарплате На Украине горняки направили президенту страны Петру Порошенко письмо с требованием принять меры для погашения задолженности по зарплате всем украинским шахтёрам.

16:20 Адвокат оценила вероятность отмены санкций ЕС в отношении ряда российских компаний Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT решение суда Евросоюза общей юрисдикции в Люксембурге, который отказал ряду российских компаний в удовлетворении исков к Совету ЕС с требованием об отмене введённых против них санкций.

16:17 Захарова прокомментировала обвинения главы Минобороны Франции в адрес России Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Франции Флоранс Парли, которая сказала, что Россия в 2017 году якобы осуществила попытку слежения за франко-итальянским спутником, обеспечивающим безопасность военных контактов.

16:15 В Карелии задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки В Карелии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, передаёт Newinform.

16:15 СМИ: РФС хочет натурализовать 22-летнего немецкого футболиста Российский футбольный союз (РФС) хочет натурализовать защитника немецкого клуба «Ганновер» Вальдемара Антона.

16:14 Эксперт оценил заявление экс-министра экономики Украины об условии для «разгрома России в пыль» Политолог Олег Онопко в беседе с радио Sputnik оценил заявление экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что Россию давно можно было бы «разгромить в пыль», если бы не её ядерное оружие.

16:14 Нападающий сборной России Полоз оценил изменения в команде Нападающий сборной России и казанского «Рубина» Дмитрий Полоз в беседе с «Известиями» оценил изменения в команде.

16:13 Постпред заявил о выполнении Россией порядка 95% постановлений ЕСПЧ Постпред России при Совете Европы Иван Солтановский в беседе с «Известиями» рассказал об уплате Москвой взносов по постановлениям Европейского суда по правам человека.

16:12 В России предложили упростить порядок захода иностранных туристических судов в Арктику В России предложили упростить порядок захода иностранных туристических судов во внутренние морские воды, прилегающие к территориям Арктической зоны и Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщают «Известия».

16:10 Представитель Запашного рассказала о его состоянии после ДТП Представитель дрессировщика Эдгарда Запашного в беседе с телеканалом «360» рассказала о его состоянии после дорожно-транспортного происшествия.

16:09 В Свердловской области проводят проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду Режевская городская прокуратура проводит проверку из-за травмирования ребёнка в детском саду, сообщает URA.RU.

16:08 Россия проведёт демарш в отношении США из-за дела Бутиной Москва намерена провести демарш в отношении Вашингтона в связи с новыми инсинуациями американской стороны по делу россиянки Марии Бутиной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

16:00 Виктория Скрипаль верит в непричастность Петрова и Боширова к инциденту в Солсбери Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не верит в причастность россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к инциденту с отравлением в британском Солсбери.

15:58 Захарова: боевики в сирийском Идлибе рассматривают варианты наступления на Алеппо и Хаму Боевики в сирийской провинции Идлиб готовятся к долгосрочной обороне и наступлению на Алеппо и Хаму. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

15:56 Гидрометцентр назвал дату завершения климатического лета в Москве Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, когда в Москве завершится климатическое лето.

15:55 Рогозин обсудил с главой NASA ситуацию вокруг утечки воздуха на МКС Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и администратор NASA Джим Брайденстайн провели телеконференцию и обсудили ход работ на Международной космической станции (МКС).

15:55 Британские спортсмены призвали WADA продлить дисквалификацию РУСАДА Британские спортсмены обратились во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с просьбой продлить дисквалификацию Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

15:52 Лавров и Маас в ходе переговоров обсудят ситуацию с СВПД Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом намерен обсудить проблематику сохранения СВПД с учётом выхода из него США.

15:47 На Украине назвали число погибших за время конфликта в Донбассе спасателей За время боевых действий в Донбассе погиб 21 сотрудник украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

15:44 Тарпищев прокомментировал скандал с участием Серены Уильямс Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал скандал с участием Серены Уильямс, обвинявшей судью Карлоса Рамоса во лжи и сексизме.

15:39 Испанский парламент одобрил эксгумацию диктатора Франко Парламент Испании утвердил эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко.

15:34 Российским студентам предложили выдавать паспорта талантов Руководство кафедры инженерной кибернетики Национального исследовательского технологического университета МИСиС предложило выдавать российским студентам паспорта талантов.

15:33 В Госдуме объединили комиссии по этике и контролю за доходами Комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение объединить комиссии по этике и контролю за доходами, заявила глава комитета Ольга Савастьянова.

15:28 Украинский вице-премьер предложил лишать гражданства оппозиционных депутатов Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что ряд депутатов фракции «Оппозиционный блок» стоит лишить гражданства.

15:25 Футбольный клуб «Кьево» лишён трёх очков в чемпионате Италии за финансовые махинации Футбольный клуб «Кьево» признан виновным в финансовых махинациях.

15:15 На Украине создали детскую игру про УПА Институт национальной памяти Украины создал настольную игру для детей и подростков про Украинскую повстанческую армию* (УПА).

15:09 Захарова прокомментировала реакцию британского МИД на интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию британского внешнеполитического ведомства на интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова.

15:07 Финкельштейн призвал Нурмагомедова чаще воздерживаться от комментариев Глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн высказал своё мнение по поводу конфликта между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и рэп-исполнителем Тимати.

15:06 Медведев рассказал о значительной «серой зоне» в экономике Дагестана Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике Дагестана существует значительная «серая зона».

15:01 Мэр Риги заявил о подаче жалобы против главы МИД Латвии в прокуратуру Латвийская партия «Согласие» пожаловалась в Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) и Генпрокуратуру Латвии на главу МИД страны Эдгара Ринкевича из-за того, что он препятствует встречам с избирателями в других странах.

14:55 В «Укртрансгазе» заявили о намерении вложить в украинскую ГТС около $2 млрд в течение 10 лет Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» заявил, что компания в ближайшие 10 лет потратит на развитие ГТС 60 млрд гривен, то есть более $2 млрд по текущему курсу.

14:55 МИД Британии отреагировал на интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало вышедшее на RT интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в причастности к делу об отравлении в Солсбери.

14:54 Титов: не менее девяти бизнесменов из лондонского списка могут вернуться в Россию до конца года Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в кулуарах ВЭФ рассказал, сколько бизнесменов из лондонского списка могут вернуться в Россию до конца 2018 года.

14:51 Уткин: Нурмагомедов прав, когда приветствует отмену концерта Крида Известный спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением по поводу конфликта российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова и рэп-исполнителя Тимати, который разгорелся после отмены концерта представителя Black Star Егора Крида в Махачкале.

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14:45 Эксперт объяснил слова экс-министра экономики Украины об условии для «разгрома России в пыль» Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление экс-министра экономики Украины о том, что Россию давно можно было бы «разгромить в пыль», если бы не её ядерное оружие.

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14:22 СМИ: В России доля заёмщиков с непогашенной просрочкой платежа от 180 дней выросла до 12,1% В России доля заёмщиков с непогашенной просрочкой платежа от 180 дней выросла до 12,1% — почти вдвое за четыре года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на расчёты Объединённого кредитного бюро.

14:21 Среднюю из сестёр Хачатурян отправят на психиатрическую экспертизу 13 сентября Ангелину, среднюю из трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, отправят на психиатрическую экспертизу в четверг, 13 сентября. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на её адвоката Алексея Паршина.

14:20 Госадвокат Януковича в ходе дебатов в суде попросил оправдать своего подзащитного Государственный адвокат Виктора Януковича Юрий Рябовол выступил на судебных дебатах по делу о государственной измене экс-президента Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

14:19 Прошла жеребьёвка матча теннисного Кубка Дэвиса Россия — Белоруссия В Москве прошла жеребьёвка матча Кубка Дэвиса по теннису между сборными России и Белоруссии.

14:18 На Украине потребовали возобновить поставку воды в Крым Украинская партия «Оппозиционный блок» потребовала от властей страны «немедленно обеспечить право крымчан на доступ к пресной воде» и отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

14:08 Эксперт объяснил отказ Керри от своих слов о полной ликвидации химоружия в Сирии Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT отказ бывшего госсекретаря США Джона Керри от своих слов о полной ликвидации химического оружия в Сирии.