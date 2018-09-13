ERR: эстонские налогоплательщики взрастили целое поколение русскоязычных жителей

За счёт эстонских налогоплательщиков уже выросло целое поколение русскоязычной молодёжи, не владеющей эстонским языком, подчеркнул генсек партии Isamaa Прийт Сибул перед обсуждением в парламенте вопроса о переводе русских детсадов и школ в стране на госязык. В последнее время политики в Эстонии всё чаще призывают перевести все русские школы на эстонский язык обучения, называя это «вопросом государственной важности», сообщает ERR.
В Эстонии за счёт средств налогоплательщиков выросло новое поколение русскоязычных жителей, которое не владеет в достаточной степени эстонским языком, заявил генеральный секретарь парламентской партии «Отечество» (Isamaa) Прийт Сибул. Такое заявление он сделал перед назначенным на четверг, 13 сентября, обсуждением в Рийгикогу в качестве вопроса государственной важности вопроса перехода русских детских садов и школ на эстонский язык обучения.
Доклады представят член фракции Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс, директор Ида-Вируского Центра профессионального образования Ханнес Метс и языковед, доцент Нарвского колледжа Тартуского университета Март Раннут.
Минувшим летом министр образования и науки Майлис Репс предложила в будущем не только преподавать эстонский язык в детских садах, но и сделать их все частично эстоноязычными. Оппозиционные политики в последнее время всё чаще выступают с призывами полностью перевести все русские школы на эстонский язык обучения.
Такой же позиции, по словам Прийта Сибула, придерживается и входящая в правительственную коалицию Isamaa. То же самое касается и русскоязычных детских садов, добавил он.
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