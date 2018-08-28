Defense News: чтобы сдержать Россию, США потратят $40 млн на модернизацию базы ВВС в Румынии

США планируют выделить $40 млн на усовершенствование 71-й румынской базы ВВС в Кымпия-Турзий, чтобы сделать её, как пишет Defense News, «более гостеприимной» для американских войск. Издание указывает, что данная инициатива осуществляется в рамках шагов, направленных на противодействие России.
В рамках шагов по противодействию России Пентагон потратит почти $40 млн на строительные работы и улучшения на 71-й румынской базе ВВС в Кымпия-Турзий, пишет Defense News. Эту базу, как отмечает издание, планируется сделать «более гостеприимной» для американских войск.
После всех усовершенствований появится возможность размещать и чинить на авиабазе больше самолётов, а также хранить там больше топлива и вооружений. Кроме того, будут улучшены взлётно-посадочные полосы и созданы дополнительные парковочные места для топливозаправщиков.
Командующий ВВС США в Европе Тод Уолтерс заявил, что всё это приведёт к повышению боеготовности.
Авиабаза в Кымпия-Турзий, хотя и не является постоянной базой Министерства обороны США, однако американские ВВС в последние годы размещали там свои самолёты F-15 и A-10 для повышения сотрудничества с румынами, говорится в статье
Данная инициатива по выделению $40 млн на усовершенствование авиабазы будет оплачиваться из фондов Минобороны США, особенно тех, что предназначены для «сдерживания российской агрессии». При этом почти $25 млн из этой суммы будут потрачены на инфраструктуру, напрямую связанную с планированием миссий и выполнением полётов, сообщает Defense News.
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