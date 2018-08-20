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Rzeczpospolita: Россия не забыла о прежних владениях и следит за «старением» Восточной Европы

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Эксперты обеспокоены тем, что население стран Центральной и Восточной Европы стремительно уменьшается, пишет Rzeczpospolita. Молодёжь массово уезжает в «более успешные» страны ЕС, не видя перспектив у себя дома, где остаются лишь старики. Это ставит под угрозу европейскую безопасность, поскольку ситуацией может воспользоваться Россия, которая не забыла о своих «прежних владениях», подчёркивается в статье.
Rzeczpospolita: Россия не забыла о прежних владениях и следит за «старением» Восточной Европы
Reuters

Численность населения стран Центральной и Восточной Европы на протяжении последних десятилетий стремительно уменьшается: с момента распада СССР и «социалистического блока» Румыния уже лишилась около 1/6 своих жителей, Болгария —1/5, Литва — 1/4, а Латвия — 1/3, сообщает Rzeczpospolita. Отчасти это последствия европейской интеграции, которые также испытали на себе Польша и Хорватия, а теперь переживает и Украина, поясняется в статье. Молодое поколение уезжает в более успешные и богатые страны ЕС, не видя перспектив у себя дома. Такое заметное сокращение населения — это «удар по европейской безопасности», предупреждают эксперты, поскольку этим «может воспользоваться Россия», которая не упускает ситуацию из виду.

После вступления Польши в Евросоюз более десяти лет назад она тоже столкнулась с подобным явлением. Тогда более миллиона поляков уехали в Великобританию, Ирландию и Швецию, напоминает Rzeczpospolita. Однако примерно через три года волна эмиграции спала, а позднее место уехавших заняли «приезжие с востока» — и в первую очередь, с Украины. Благодаря этому суммарное население Польши с 1989 года практически не изменилось и составляет около 38 миллионов человек, как следует из недавнего доклада европейского статистического агентства Eurostat.
 
Однако демографическая ситуация в других странах Центральной Европы сейчас «вызывает тревогу», отмечается в статье. По статистике, быстрее всего в Евросоюзе уменьшается население Литвы, а следом идут Хорватия, Латвия, Болгария и Румыния. «Ситуация выглядит очень тревожно не только в масштабах континента, но и всего мира, поскольку, согласно данным ООН, те же самые государства возглавляют список стран с худшим демографическим балансом. Более того, в современности ещё не случалось, чтобы происходило такое резкое уменьшение населения, которое не связано с войнами или эпидемиями», — подчёркивает Rzeczpospolita.
 
Например, в Литве на момент распада СССР было 3,7 миллионов жителей, но сейчас их стало уже на четверть меньше. Целые регионы превращаются в «безлюдную пустыню», а плотность населения снизилась до 44 человек на квадратный километр, что втрое меньше, чем в Польше, говорится в статье. «Ситуация вызывает тревогу. В Литве опустело уже две тысячи деревень, в университетах закрываются факультеты, ощущается недостаток рабочей силы», — рассказала в интервью Rzeczpospolita Сармите Микуленене, директор Литовского центра социальных исследований.
 
При этом в Латвии и Эстонии сейчас «всё ещё хуже», отмечается в статье: плотность населения сейчас там составляет 35 и 29 человек на квадратный километр соответственно, и остаются в основном одни старики. «В первую очередь это эффект эмиграции, с которой мы столкнулись после 2004 года. Уезжают в основном молодые люди, население стареет. Если так пойдёт дальше, нашу пенсионную систему ждёт крах, ведь финансировать пенсии станет некому», — подчеркнула Микуленене в беседе с корреспондентом Rzeczpospolita. По её мнению, это нельзя считать лишь «побочным эффектом» расширения Евросоюза: «Это послужило катализатором массовой эмиграции, но первопричина заключается в другом. Следует задуматься, почему молодые жители Литвы до сих пор не видят перспектив у себя дома».
 
В 2004 году к европейскому сообществу присоединились «самые бедные» за всю историю его существования государства, и тогда канцлер ФРГ Герхард Шрёдер предложил установить семилетний «переходный период», чтобы смягчить экономический шок, напоминает Rzeczpospolita. Он призвал временно закрыть рынок труда «старого Евросоюза» для граждан новых стран-членов. Но по инициативе Тони Блэра сначала Великобритания, а потом Ирландия, Швеция и другие государства начали отменять все ограничения. «На этом также настаивала также Польша и её соседи по региону, видимо, ошибочно полагая, что мы от этого выиграем», — говорится в статье.
 
Отдельным странам Центральной Европы (например, Чехии) удалось избежать попадания в эту «ловушку» благодаря тому, что они успели достичь достаточного уровня развития, чтобы «удержать» своих граждан. Некоторые эксперты выражают надежду, что и другие государства рано или поздно смогут этого добиться. «В Швеции мы столкнулись с этим явлением в начале XX века. Тогда мы потеряли треть населения, в результате оплата труда у нас в стране выросла, и иммигранты начали возвращаться. То же самое будет и в Центральной Европе. Пока же эмиграция странам этого региона выгодна, ведь она позволяет снизить уровень безработицы и даёт значительный приток средств», — заверил в интервью Rzeczpospolita Питер Белевандер, эксперт по миграции из Университета Мальмё.
 
«Но несмотря на то, что в польской экономике дела обстоят очень хорошо, массового возвращения эмигрантов мы пока не видим. Тем более сложно ожидать, чтобы этот процесс начался в Румынии или даже в Литве», — подчёркивается в статье. Аналогичную проблему можно обнаружить и на Балканском полуострове. Румыния после окончания коммунистической эпохи также лишилась 3,5 миллионов жителей. И никаких сигналов, указывающих, что отток населения остановился, пока нет. «Каждый, у кого есть такая возможность, собирается отсюда уехать. Я не верю, что существующую у нас коррупционную систему можно разрушить», — призналась в беседе с корреспондентом Rzeczpospolita Моника Лупу, которая работает программистом и планирует перебраться в Голландию.
 
Причины такой массовой эмиграции не ограничиваются лишь побочным эффектом от «интеграции с ЕС», поясняет в интервью Rzeczpospolita аналитик из Делфтского технического университета Мартен ван Хам. «В СССР население специально старались удержать в деревне, поскольку задача Литвы состояла в том, чтобы производить продукты для всей страны. В условиях капитализма такая система утратила смысл, работы за пределами Вильнюса, Каунаса и Клайпеды не было, так что люди начали эмигрировать», — полагает эксперт. И действительно, серьёзный демографический кризис из-за оттока населения сейчас переживают также Украина и Белоруссия, которые даже не являются членами Евросоюза, отмечается в статье.
 
По задумке, интеграция должна была способствовать быстрому экономическому росту, который бы удержал людей на родине. Но эти ожидания не оправдались на фоне «болезненного кризиса», с которым столкнулись, в частности, страны Балтии и Румыния. «Это замкнутый круг, из которого все сложнее вырваться. Когда уезжает молодёжь, становится все меньше детей, а это усугубляет демографические проблемы. Присоединение Литвы к еврозоне не остановило этот процесс», — отметила в беседе с корреспондентом Rzeczpospolita Сармите Микуленене.
 
В результате, по её словам, в странах Балтии началась настоящая «гонка со временем» в попытке как-то стабилизировать положение. «Сокращение населения — это удар по нашей безопасности, ситуацией может воспользоваться Россия. В обществе нарастает напряжённость. Недавно вспыхнула дискуссия о том, следует ли позволить работать у нас зарегистрированной в России корпорации, которая занимается таксомоторными перевозками и собирает данные о своих клиентах. Также продолжается спор о том, следует ли принимать мигрантов с Украины, многие из которых говорят по-русски», — рассказала Микуленене в интервью Rzeczpospolita.
 
Тем временем новый номер бортового журнала российской авиакомпании «Аэрофлот» пестрит рекламой шикарной недвижимости, и хотя больше всего предложений в Сочи, на втором месте уже идёт Латвия — Рига и Юрмала, подчёркивается в статье. «Это один из многочисленных сигналов, показывающих, что Россия не забыла о своих прежних владениях», — заключает Rzeczpospolita.
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Rzeczpospolita Польша Европа
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