Бомба замедленного действия: Bloomberg о сокращении численности населения в Восточной Европе

В Прибалтике тикает «европейская депопуляционная бомба замедленного действия», пишет Bloomberg. Молодые рабочие Эстонии, Латвии и Литвы продолжают уезжать на Запад, в то время как беженцев с Ближнего Востока и Африки в этих странах принимать не хотят. ООН же видит в происходящем скрытую катастрофу.

Так, согласно данным Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в числе стран, которые больше всего рискуют в ближайшие несколько десятилетий потерять часть своих граждан, находятся девять государств бывшего восточного блока. Одновременно с этим из-за захлестнувшей континент волны популизма африканским и ближневосточным беженцам стало почти невозможно найти своё место в этих государствах.

Бывший министр экономики Латвии Вячеслав Домбровский, который теперь возглавляет аналитический центр Certus, сравнил миграцию молодых жителей Восточной Европы на Запад с индустриальной революцией, когда крестьяне ринулись в крупные города. По его словам, восточноевропейские страны рискуют превратиться в то, чем для нынешних городских жителей являются деревни их предков — «милым местом, где время от времени можно провести выходной со своими родными и близкими».

Эта тенденция особенно серьёзно бьёт по Прибалтике. Латвия, в которой сейчас проживает 1,96 млн человек, после распада СССР потеряла около 25% своего населения. По прогнозам ООН, к 2050 году она потеряет 22% от текущего населения, а к 2100 году — 41%.

В Эстонии с населением 1,32 млн ООН прогнозирует сокращение населения на 13% к 2050 году и на 32% к 2100 году. В Литве, где в настоящее время живёт 2,87 млн человек, к 2050 году, как ожидается, численность населения снизится на 17%, а к 2100 году — на 34%.

Какими бы мрачными ни выглядели эти цифры, для таких стран, как Украина и Молдавия, тенденция выглядит ещё печальнее. По прогнозам ООН, к концу столетия численность населения в этих странах упадёт на 36% и 51% соответственно. Между тем к 2100 году в России будет жить лишь на 13% меньше людей, чем сейчас.

Депопуляции Восточной Европы способствуют несколько факторов: более низкий уровень доходов по сравнению с более развитыми странами ЕС; недостаточный рост и сильные антииммигрантские настроения, говорится в статье.

Все эти факторы присутствуют, например, в Латвии. Молодые и образованные граждане массово покидают страну, сокращая численность взрослого рабочего населения, которое может обеспечить выплаты для пенсионеров. По данным латвийского демографа Михаилса Хазанса, в 2014 году каждый третий житель Латвии в возрасте от 25 до 34 лет и в целом четверть всех латышей с высшим образованием проживали за рубежом.