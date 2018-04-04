Bloomberg: советник Трампа Макмастер указал Путину на его ошибки

Владимир Путин «серьёзно ошибается», считая, что ему удалось одержать победу над Западом. Об этом на конференции по случаю годовщины независимости прибалтийских республик заявил советник Белого дома по нацбезопасности Герберт Макмастер. По словам чиновника, свободные страны способны ответить на «агрессию» Москвы, в частности, отравление Скрипалей в Англии, пишет Bloomberg.

На заседании Атлантического совета, посвящённом 100-летию независимости прибалтийских республик, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер разразился «беспощадной критикой» в адрес Владимира Путина. Он призвал мировые демократические государства и подконтрольные им организации сплотиться, чтобы сопротивляться «губительной форме кремлёвской агрессии, которая сочетает политические, экономические, информационные и кибернетические атаки на суверенные страны», пишет Bloomberg.

В качестве одного из примеров подобной агрессии Макмастер привёл недавнее отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Англии. Советник Дональда Трампа назвал случившееся «покушением на убийство, которое поставило под угрозу жизни более 130 человек».

После этого инцидента из Великобритании, США и ряда других стран были высланы российские дипломаты. Однако Макмастер предположил, что принятых мер недостаточно, чтобы заставить Москву «заплатить по счетам» за её действия. Более того, на его взгляд, некоторые страны предпочли не замечать исходящих от России угроз.

«Возможно, господин Путин считает, что он побеждает в этой новой форме ведения войны. Возможно, он полагает, что наши свободные нации слабы и не ответят на его провокации. Он ошибается», — подчеркнул Макмастер. «Мы все можем помочь Путину осознать его грубую ошибку», — добавил чиновник.

Издание напоминает, что Макмастеру вскоре предстоит покинуть занимаемую должность. На смену ему придёт бывший постпред США при ООН и консервативный комментатор Джон Болтон, о чём американский президент объявил в прошлом месяце.

Трамп сделал выговор Макмастеру в феврале, после того как на Мюнхенской конференции тот обвинил Москву в проведении «высокотехнологичной шпионской операции» во время американских выборов 2016 года. Глава Белого дома отчитал советника за то, что он забыл упомянуть, что «российский сговор с жуликоватой» Хиллари Клинтон не повлиял на результаты президентского голосования в США, напоминает Bloomberg.