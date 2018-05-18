СТРАНА.ua: Украине прогнозируют сокращение населения до уровня 1950 года

По прогнозам экспертов ООН, к 2050 году население Украины составит чуть более 36 млн человек. Как передаёт «СТРАНА.ua», если данный прогноз сбудется, то в 2050 году население Украины окажется самым малочисленным с 1950 года.
В течение ближайших десятилетий численность населения Украины продолжит быстро сокращаться и к 2050 году составит чуть более 36 млн человек. Как пишет «СТРАНА.ua», к такому выводу пришли эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, прогноз опубликован на сайте подразделения всемирной организации.
В отчёте также говорится, что до 2050 года увеличится количество украинцев, проживающих в городах. По результатам исследования ООН, к 2050 году 28,5 млн украинцев будут проживать в городах, что составит около 78% всего населения. Сейчас же количество городского населения составляет 69%. При этом в 2050 году на Украине будет только три города-миллионника.
Отмечается, что в 2020 году, согласно прогнозам экспертов, на Украине будут проживать 43 млн 579 тыс. человек, а к 2050 году это число сократится до 36 млн 416 тыс. человек.
Как отмечает издание, если прогноз сбудется, то в 2050 году население Украины окажется самым малочисленным с 1950 года. Тогда оно составляло 37,3 млн человек. Больше всего жителей на Украине было зарегистрировано в 1990 году — 51,5 млн человек. После этого численность постоянно уменьшалась. По данным ООН, в 2015 году население Украины составляло 44 млн 658 тыс. человек.
Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22МЗ в рамках учений стран — участников ОДКБ в Киргизии нанесли авиационный удар по лагерю условного противника. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон едет в Москву в конце октября, чтобы обсудить российско-американские отношения. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту.
Администрация США не замечала попыток вмешаться в американские выборы со стороны России, подобные тем, что Вашингтон якобы наблюдал в 2016 году. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.
Американский лидер Дональд Трамп рассматривает кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на пост постоянного представителя страны при ООН. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном в развитие договорённостей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о своих визитах к легендарного немецкому пилоту, семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру, которые на протяжении последних нескольких лет восстанавливается после тяжёлой травмы.
Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, вероятнее всего, состоится через два-три месяца, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.