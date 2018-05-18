СТРАНА.ua: Украине прогнозируют сокращение населения до уровня 1950 года

По прогнозам экспертов ООН, к 2050 году население Украины составит чуть более 36 млн человек. Как передаёт «СТРАНА.ua», если данный прогноз сбудется, то в 2050 году население Украины окажется самым малочисленным с 1950 года.

В течение ближайших десятилетий численность населения Украины продолжит быстро сокращаться и к 2050 году составит чуть более 36 млн человек. Как пишет «СТРАНА.ua», к такому выводу пришли эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, прогноз опубликован на сайте подразделения всемирной организации.

В отчёте также говорится, что до 2050 года увеличится количество украинцев, проживающих в городах. По результатам исследования ООН, к 2050 году 28,5 млн украинцев будут проживать в городах, что составит около 78% всего населения. Сейчас же количество городского населения составляет 69%. При этом в 2050 году на Украине будет только три города-миллионника.

Отмечается, что в 2020 году, согласно прогнозам экспертов, на Украине будут проживать 43 млн 579 тыс. человек, а к 2050 году это число сократится до 36 млн 416 тыс. человек.

Как отмечает издание, если прогноз сбудется, то в 2050 году население Украины окажется самым малочисленным с 1950 года. Тогда оно составляло 37,3 млн человек. Больше всего жителей на Украине было зарегистрировано в 1990 году — 51,5 млн человек. После этого численность постоянно уменьшалась. По данным ООН, в 2015 году население Украины составляло 44 млн 658 тыс. человек.