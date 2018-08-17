Le Monde: резкое повышение смертности — «системная болезнь» США и других развитых стран

Продолжительность жизни американцев в последние годы последовательно снижается, а смертность среди взрослого населения, напротив, растёт, сообщает Le Monde. По словам учёных, причинами этого феномена могут быть «опиоидный кризис», рост имущественного неравенства в стране и ограниченный доступ населения к здравоохранению. Как отмечается, сокращение средней продолжительности жизни наблюдается сегодня и в других развитых странах.

Соединённые Штаты охватила «системная болезнь», симптомом которой стало резкое повышение смертности среди взрослого населения, пишет Le Monde.

Согласно результатам последнего исследования американского учёного Стивена Вульфа из Университета Вирджинии, в последние 17 лет в Америке смертность населения в возрасте от 25 до 64 лет последовательно росла. При этом, с 2012 года результатом этого роста стала сначала стагнация, а затем и снижение средней продолжительности жизни американцев.

По словам авторов исследования, главной причиной роста смертности стали передозировки наркотических и медицинских препаратов. Как отмечает издание, этот вывод не нов: «опиоидный кризис» бушует в стране, начиная с 1990-х годов, когда на рынок поступили мощные обезболивающие препараты, близкие по своему составу к морфину. Это привело к возникновению опиоидной зависимости у более 2 млн. американцев и десяткам тыс. смертей в результате передозировок ежегодно.

Тем не менее, по утверждению Вульфа, у демографического кризиса есть немало других причин. Как поясняют учёные, рост смертности среди людей среднего возраста обусловлен большим количеством заболеваний, воздействующих на различные органы человеческого тела. Среди них: гипертензия, рак печени, заболевания центральной нервной системы, ожирение, заболевания, связанные с употреблением алкоголя, а также самоубийства.

«Мы подозреваем, что важную роль может играть растущее неравенство доходов, дефицит образования, общественный раскол и стресс, — объясняет этот феномен Вульф. — Другими факторами могут быть ограниченный доступ к здравоохранению, свободное владение огнестрельным оружием и высокие показатели ожирения».

С этими выводами согласен и эпидемиолог Филип Ландриган из Бостонского колледжа, не принимавший участия в исследовании: «Очевидно, что если вы создаёте сильное социальное неравенство, вы создаёте группу населения, продолжительность жизни которой в конечном итоге сокращается». Кроме того, по мнению Ландригана, именно беднейшие слои населения чаше всего сталкиваются с экологическими рисками, такими как пестициды, загрязнение воздуха и прочее.

Другое исследование, проведённое специалистами из Принстонского и Южнокалифорнийского университетов, демонстрирует, что продолжительность жизни «существенно сократилась» с 2014 года ещё в 12 развитых странах, входящих в ОЭСР. Однако, по мнению учёных, с ситуацией в США эта тенденция имеет мало сходств. В европейских странах повышение смертности связано в первую очередь с заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями центральной нервной системы, умственными расстройствами, а также эпидемией гриппа. Кроме того, в странах ОЭСР сокращение продолжительности жизни коснулось в основном населения в возрасте старше 65 лет, в то время как в Америке в группе риска оказались более молодые граждане.

Тем не менее, авторы исследования называют сложившуюся ситуацию «беспрецедентной», поскольку увеличение продолжительности жизни оставалось «доминирующей тенденцией» в развитых странах на протяжении всего XX и XXI веков. Джей Ольшанский, сотрудник Университета Иллинойса, предсказавший сокращение продолжительности жизни в США ещё в 2005 году, уверен, что эра последовательного роста продолжительности жизни «миновала» , однако, как отмечает Le Monde, многие с этим утверждением не согласны.