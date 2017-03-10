Редактора Barents Observer объявили в России персоной нон грата Норвежский журналист, редактор Barents Observer Томас Нильсен объявлен ФСБ России персоной нон грата. В ведомстве пояснили, что Нильсен представляет угрозу национальной безопасности страны, поэтому ему запрещён въезд в Россию сроком на пять лет. 10 марта 2017 BarentsObserver

Главреда норвежского сайта уволили за беспристрастность к России Норвежский сайт BarentsObserver, выходящий на английском и русском языках, сообщил об увольнении своего главного редактора, который делал упор на объективном освещении новостей на севере России, Норвегии и в Арктике. Журналисты расценили этот ход собственников как наступление на свободу слова «в условиях, когда в России установилась атмосфера подавления свободы прессы». 1 октября 2015 BarentsObserver

BarentsObserver: Норвежцев будут пускать в Россию и без отпечатков пальцев Необходимость сдавать отпечатки пальцев при подаче на шенгенскую визу всерьез обеспокоила россиян, сообщает BarentsObserver. МИД в Норвегии не стал облегчать эту процедуру жителям отдаленных районов северо-запада России. В Москве же пока не намерены идти на «симметричный ответ», заявили изданию российские дипломаты. 14 сентября 2015 BarentsObserver

BO: Азиатский лосось «доплыл» до Мурманска и накормит россиян Российская компания «Доброфлот» впервые осуществила перевозку замороженного лосося Северным морским путем – из Анадыря в Мурманск, сообщает BarentsObserver. Как отмечает издание, в рамках политики импортозамещения 3 000 тонн рыбы будут проданы в центральных регионах России и не пойдут на экспорт, а новый маршрут позволит россиянам покупать лосось по более выгодным ценам. 31 августа 2015 BarentsObserver

BarentsObserver: Россия пригрозила уничтожать норвежскую рыбу на границе Норвежские власти отменили инспекцию Россельхознадзора на ряд норвежских рыбных заводов в самый последний момент. После этого в ведомстве заявили, что продукция неинспектированных заводов будет уничтожаться на границе ЕАЭС, сообщает BarentsObserver. В Норвегии недоумевают, ведь претензий к качеству этой рыбы там не получали. 26 августа 2015 BarentsObserver

«Зеленые человечки» освободят Арктику от мусора Министерство обороны России сформировало специальный взвод ликвидации экологического ущерба, который очистит арктическое побережье России от металлолома. Как сообщает BarentsObserver, работы по ликвидации загрязнений ведутся параллельно с усилением присутствия Северного флота на российском арктическом побережье. 30 июля 2015 BarentsObserver

BarentsObserver: Норвежские компании в России перешли в «режим ожидания» Норвежского бизнеса в России всегда было намного больше, чем шведского или финского. За последний год количество норвежских компаний немного уменьшилось, а экспортеры рыбы вообще ушли из-за санкций. Многие, впрочем, уходить не собираются, но как бы перешли в «режим ожидания», пишет BarentsObserver. 13 мая 2015 BarentsObserver

Большинство стран Арктики предпочитают с Россией сотрудничать, а не спорить В условиях возросшей международной напряженности жители стран Арктического региона отдают предпочтение дипломатии, в частности - в отношении России. Как показал опрос общественного мнения, во всех странах Арктического совета за сотрудничество с Россий выступает большинство, сообщает BarentsObserver. Наиболее дружественную к Москве позицию занимает Норвегия. 24 апреля 2015 BarentsObserver

BarentsObserver: Рогозин упрекнул норвежские власти в зависти Приезд российского вице-премьера Дмитрия Рогозина на Шпицберген вызвал негодование у властей Норвегии, сообщает BarentsObserver. Сам же политик отнесся к реакции официального Осло с иронией и объяснил ее тем, что в норвежском МИДе «просто завидуют», потому что ему удалось поплавать на Северном полюсе. 19 апреля 2015 BarentsObserver

Путин привел Северный флот в полную боевую готовность Президент России Владимир Путин приказал привести в полную боевую готовность Северный флот в рамках внезапной проверки. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, главная задача проверки - оценка возможностей Северного флота по обеспечению военной безопасности России в Арктике, пишет BarentsObserver. 16 марта 2015 BarentsObserver