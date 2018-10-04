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BarentsObserver: Россия поигрывает мускулами перед началом масштабных учений НАТО

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Всего за несколько недель до старта масштабных учений НАТО «Единый трезубец» Россия «играет своими мускулами», пишет BarentsObserver. Так, например, она провела манёвры для атомных подводных лодок и бомбардировщиков, говорится в статье.
BarentsObserver: Россия поигрывает мускулами перед началом масштабных учений НАТО
Reuters

В преддверии учений НАТО Россия играет «военными мускулами», пишет The Barents Observer. Так, в Баренцевом море Москва испытала новейший российский фрегат «Адмирал Горшков».

Кроме того, атомные субмарины двух разных соединений подводных сил Северного флота провели комплекс противолодочных учений с торпедной стрельбой, причём манёвры проводились в течение нескольких дней.
 
Также Министерство обороны России сообщило о начале лётно-тактических учений с участием дальних бомбардировщиков Ту-22М3, стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.
 
Российские военно-морские учения в Баренцевом море прошли всего за несколько недель до старта в Норвегии масштабных манёвров НАТО «Единый трезубец», в которых примут участие около 45 тыс. военных. Эти учения станут одними из крупнейших манёвров, когда-либо проводившихся в Норвегии. Их цель — протестировать всю военную цепочку от обучения солдат до командования крупными силами. Манёвры пройдут в тысяче километров от российской границы. Россия приглашена на них в качестве наблюдателя, отмечает The Barents Observer. 
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BarentsObserver Норвегия Европа
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