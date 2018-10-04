BarentsObserver: Россия поигрывает мускулами перед началом масштабных учений НАТО

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23:10 Коноплянка оценил шансы «Шальке» на выход из группы в Лиге чемпионов Украинский полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка высказал мнение о перспективах своего клуба на выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

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22:15 Путин заверил Европу в надёжности России как поставщика газа Российский лидер Владимир Путин предостерёг Европу от проявления слабости в решении газовых вопросов и заверил в надёжности России как поставщика энергоресурсов.

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