Newsweek: совместные военные учения укрепят связи Киева с НАТО

В следующем месяце на Украине состоятся самые масштабные военно-воздушные учения в истории страны, в которых примут участие ВВС США и представители восьми других стран, сообщает Newsweek. Как отмечает издание, учения нацелены на наращивание связей Киева с НАТО и укрепление региональной безопасности.

ВВС США совместно с восьмью другими странами в следующем месяце проведут на Украине самые масштабные военно-воздушные учения в истории страны. Учения под названием «Чистое небо» нацелены на наращивание связей Киева с НАТО и укрепление региональной безопасности, сообщает Newsweek.

Сотрудничество между Украиной и НАТО значительно усилилось с начала военных действий правительственных сил против пророссийских сепаратистов на востоке страны. Украина проявила заинтересованность во вступлении в НАТО, но альянс не принимает к себе страны, которые вовлечены в территориальные конфликты. Тем не менее некоторые аналитики считают, что ситуация на Украине не должна становиться преградой для присоединения страны к международным институтам, утверждает издание.

«Германия, которая была разделена Советским Союзом на 50 лет, была одним из основателей НАТО и ЕС. Кипр, чей северный анклав оккупирован Турцией с середины 1970-х годов, также был принят в ЕС», — отмечает эксперт по Украине Тарас Кузьо.

«Требования, необходимые для того, чтобы вступить в НАТО, не унифицированы, и альянс занял более жёсткую позицию в отношении Украины, чем, например, в отношении Прибалтики, Македонии и Черногории, — добавил Кузьо. — Я сомневаюсь, что в Эстонии и Латвии референдумы по вступлению в НАТО прошли бы успешно, если бы у всех русскоговорящих было гражданство и они смогли бы проголосовать».

На прошлых выходных специальный представитель по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США размышляют над тем, чтобы отправить Украине дополнительное военное оборудование, поскольку Вашингтон обеспокоен по поводу российской активности в Азовском море.

В октябрьских учениях «Чистое небо» примут участие 450 американских военнослужащих. Свои войска также отправят Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и Великобритания, пишет Newsweek.