Обозреватель Al Jazeera: совместные учения ещё не делают Россию и Китай «традиционными союзниками»

Несмотря на растущее число «стратегических взаимодействий» России и Китая, говорить о том, что две страны находятся на пороге создания традиционного союза, можно лишь с осторожностью, считает обозреватель Al Jazeera Дж. Беркшир Миллер. По его мнению, обе страны ещё испытывают друг к другу стратегическое недоверие, которое в долгосрочной перспективе остаётся мощной преградой для создания тесного союза.

Россия провела крупнейшие за всю историю военные учения в Сибири. В учениях «Восток-2018», в которых также принимали участие китайские и монгольские войска, было задействовано более 300 тыс. российских военнослужащих и более тысячи самолётов, а также большое количество танков и кораблей. Для Китая это мероприятие стало одним из самых масштабных совместных военных учений с Россией за многие годы. Учения состоялись на фоне нарастающей напряжённости в отношениях между Россией с одной стороны и США и Европой с другой, а также между США и Китаем, пишет обозреватель Al Jazeera Дж. Беркшир Миллер.

Учения «Восток-2018» стали ещё одним поводом для аналитиков, чтобы выдвинуть идею о том, что Китай и Россия стали «квазисоюзниками», у которых есть общие интересы, заключающиеся в противостоянии гегемонии США и доминированию Запада в международных институтах. В том, что интересы Пекина и Москвы начинают всё больше совпадать, есть определённая доля истины. «Дипломатическое вытеснение» России из Вашингтона и из многих европейских стран, а также её желание извлечь выгоду из быстрого экономического и военного роста Китая способствовали сближению Москвы с Пекином. Китай тем временем рассматривает Россию как сильного партнёра, способного оказать помощь в противостоянии давлению со стороны США.

Однако, как отмечает обозреватель, несмотря на растущее число «стратегических взаимодействий» России и Китая, говорить о том, что две страны находятся на пороге создания традиционного союза, можно лишь с осторожностью. На самом деле стратегическое недоверие между двумя сторонами, несмотря на нынешнее потепление, в долгосрочной перспективе остаётся мощной преградой. Во-первых, в геоэкономическом отношении Москва по-прежнему осторожно относится к намерениям Пекина в Центральной Азии — к его инициативе по разработке концепции «Один пояс — один путь». Официально Россия поддерживает этот проект, считая его движущей силой, помогающей развивать инфраструктуру и укреплять целостность цепей поставок через регион. Тем не менее остаются опасения, связанные с тем, что Китай может стремиться к тому, чтобы лишить Россию — по крайней мере частично — её доминирования в регионе. Россия также по-прежнему обеспокоена ростом инвестиций Китая на Дальний Восток, что приносит с собой экономические выгоды, но может и негативно сказаться на российском бизнесе и повышенном интересе страны к арктическому региону.

Кроме того, нельзя списывать со счетов и ограничительный фактор в отношениях Китая и России. Наглядным примером этого являются отношения между Японией и Россией, которые постепенно улучшаются при президенте России Владимире Путина и премьер-министре Японии Синдзо Абэ. Обе стороны, однако, не могут решить многолетний территориальный спор вокруг Курильских островов. Стремление России улучшить отношения с Японией, несмотря на её нежелание идти на уступки по Курилам, — ещё одно свидетельство того, что Москва предпочитает балансировать и осторожничать на Дальнем Востоке, вместо того чтобы заключать тесный союз с Пекином.

Последним ключевым элементом являются отношения с Вашингтоном. То, что нынешнее объединение китайско-российских интересов совпадает с тем, что оба государства находятся в противоречиях с США и многими американскими союзниками, вовсе не случайно. В то время как напряжённость между Россией и Китаем с одной стороны и США с другой почти наверняка будет оставаться долгосрочной проблемой, есть причины полагать, что улучшения в отношениях и новые подходы к ним могут изменить направление этой динамики в ближайшие годы, считает обозреватель Al Jazeera Дж. Беркшир Миллер.