Обозреватель Al Jazeera: совместные учения ещё не делают Россию и Китай «традиционными союзниками»

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Лауреат Нобелевской премии мира: хватит делать из России «козла отпущения» Common Dreams
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CNN: алиби «российских туристов» вряд ли убедит британских следователей CNN
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Украина прекратит действие договора с Россией о совместном использовании Азовского моря
Украина прекратит действие договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
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Эксперт прокомментировал новые данные о сбившей MH17 ракете
Военный политолог и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал в беседе с RT заявление Минобороны России о том, что ракета, которая сбила малайзийский Boeing, была отправлена на Украину в декабре 1986 года и не возвращалась в Россию после развала СССР.
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Эмир Катара подарил Турции Boeing 747-8 стоимостью $500 млн
Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани подарил Турции частный самолёт Boeing 747-8 стоимостью $500 млн. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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Скворцова рассказала о подготовке законопроекта о донорстве
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что законопроект о донорстве и трансплантации органов находится на стадии последних согласований перед внесением в Государственную думу. Об этом передаёт РИА Новости.
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Умер чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Гуреев
На 73-м году жизни скончался чемпион СССР 1976 года по хоккею, ветеран московского «Спартака» Валентин Гуреев.
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В ходе беспорядков около здания Генпрокуратуры Украины в Киеве пострадали семь человек
Во время беспорядков перед зданием Генеральной прокуратуры в Киеве пострадали семь полицейских. Об этом заявили в пресс-службе столичной полиции.
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Представленные Минобороны данные о крушении МН17 направлены нидерландской стороне
Представленная Минобороны России информация по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе направлена нидерландской стороне. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
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Баскетболист сборной Турции Кантер заявил, что президент страны ненавидит его
Центровой «Нью-Йорк Никс» Энес Кантер заявил, что президент страны Реджеп Эрдоган ненавидит его за критику власти.
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СМИ сообщили подробности о состоянии актёра из «Убойной силы» Леонова-Гладышева
Появились подробности о состоянии актёра Евгения Леонова-Гладышева, снимавшегося в сериале «Убойная сила», сообщает kp.ru.
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Бабье лето закончится в Москве после 23 сентября
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первых заморозков в Москве после затяжного бабьего лета стоит ждать после 23 сентября. Об этом информирует ТАСС.
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Дзюба рассказал, как боится хоррор-квестов
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, что, помимо спорта, любит проходить различные страшные квесты.
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Омбудсмен оценил предложение ввести сухой закон в России
Омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования подакцизных товаров Виктор Звагельский в беседе с телеканалом «360» оценил предложение депутата Госдумы Виталия Милонова ввести сухой закон в России.
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В Сочи учительница предстанет перед судом вследствие гибели ребёнка в походе
В Сочи учительница, организовавшая поход через горы к морю для школьников, предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
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ФАС намерена разрешить пользователям удалять предустановленные приложения на смартфонах
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) может обязать производителей программного обеспечения сделать предустановленные приложения, за исключением сервисных, удаляемыми.
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В Национальном автомобильном союзе оценили запрет для сотрудников ГИБДД снимать номера
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с RT рассказал, что запрет на снятие номеров с автомобилей защитит автовладельцев от злоупотреблений сотрудниками ГИБДД своими полномочиями.
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Немецкие СМИ рассказали о преимуществе российского газа над американским для Германии
Германия не станет покупать сжиженный природный газ США, поскольку он не выгоден для ФРГ с экономической точки зрения. Об этом говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.
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Чалов рассказал о своём отношении к решению тренера молодёжной сборной России Бушманова
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, как в команде восприняли решение главного тренера молодёжной сборной России Евгения Бушманова оставить игрока в запасе на матч отборочного этапа чемпионата Европы с Сербией.
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В Минобороны назвали сфальсифицированным видео передвижения якобы российского «Бука» по Украине
Видео о передвижении якобы российского «Бука» по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии.
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Эксперт прокомментировал призыв греческого митрополита предотвратить раскол православия
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал в беседе с RT заявление митрополита Кифирского и Антикифирского Серафима о том, что действия константинопольского патриарха Варфоломея ведут к расколу православия.
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В МИД Венгрии назвали темы переговоров Путина и Орбана 18 сентября
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Москве обсудят вопросы экономики и энергетики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.
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Милонов уточнил своё предложение ввести в России сухой закон
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News уточнил своё предложение ввести в России сухой закон.
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Дзюба: победы — мой допинг
Нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на призывы иностранной прессы проверить российских игроков на употребление запрещённых препаратов.
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СК возбудил дело по факту гибели человека на съёмках фильма в Ярославской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти человека в Ярославской области во время съёмок сцены массовой драки для фильма, заявили в пресс-службе СК России по региону.
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Памфилова заявила об отсутствии сомнений в том, что выборы главы Приморья состоялись
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила об отсутствии сомнений в том, что выборы губернатора Приморского края состоялись.
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Гризманн заявил, что сейчас находится на одном уровне с Месси и Роналду
Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что сейчас находится на одном уровне с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Дудь ушёл с поста главного редактора Sports.ru
Российский журналист Юрий Дудь рассказал, что оставил должность главного редактора Sports.ru. Об этом блогер сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
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Минобороны России представило перехваченную аудиозапись переговоров украинских военных
Минобороны России заявило о перехвате аудиозаписи украинских военных, которая доказывает причастность Украины к крушению МН17 в Донбассе в 2014 году.
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В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать картофель
Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбирать картофель, сообщает kp.ru.
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Чалов надеется, что ЦСКА сможет сотворить чудо в Лиге чемпионов
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов, где армейцы сыграют с испанским «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией».
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Кучма призвал Трампа извиниться перед Украиной
Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что американскому лидеру Дональду Трампу нужно извиниться перед Украиной за то, что «ядерный клуб» якобы обманул украинскую сторону.
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Футболист «Ювентуса» Дуглас Коста извинился за плевок в соперника в матче чемпионата Италии с «Сассуоло»
Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста принёс публичные извинения за плевок в нападающего «Сассуоло» Федерико Ди Франческо в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу.
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Порошенко подписал указ о прекращении договора о дружбе с Россией
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией.
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Число погибших в результате ДТП в Ярославской области возросло до шести
Пресс-служба УМВД России по Ярославской области сообщила, что ранее госпитализированный молодой человек, участник ДТП на 54-м км дороги Ярославль — Рыбинск, скончался от полученных травм. В результате число жертв аварии возросло до шести.
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Сбившая МН17 ракета была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР
Ракета, сбившая в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. Об этом заявил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Вооружённых сил России Николай Паршин.
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На Украине запретили изданный в России сборник воспоминаний о журналисте Олесе Бузине
Госкомтелерадио Украины запретило к ввозу на территорию страны изданный в России сборник об убитом журналисте и писателе под названием «Олесь Бузина. Пророк и мученик», авторами которого являются Александр Чаленко, Захар Прилепин, Анатолий Шарий.
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Звонарёва уступила Лисицки в первом круге теннисного турнира в Гуанчжоу
Российская теннисистка Вера Звонарёва уступила представительнице Германии Сабине Лисицки в первом раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Гуанчжоу.
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В Брюсселе неизвестный напал с ножом на полицейского
Неизвестный напал с ножом на полицейского в парке Максимильян в Брюсселе, сообщает Le Soir.
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Серена Уильямс: женщине позволена лишь половина того, что можно мужчине
Американская теннисистка рассказала свою версию событий конфликта с судьёй Карлосом Рамосом в финале Открытого чемпионата США по теннису, во время которого она оскорбила его и обвинила в сексизме.
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МИД Китая: Пекин примет ответные меры в случае введения Вашингтоном новых пошлин
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, комментируя публикацию The Wall Street Journal, заявил, что Пекин рассматривает идею отказаться от участия в очередном раунде торговых переговоров с Вашингтоном в связи с существующей вероятностью введения США новых пошлин.
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Эксперт прокомментировал слова генсека НАТО о готовности ответить на «кибератаки» из России
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с RT прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности альянса принять меры в случае «кибератак из России».
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Уровень безработицы в России за неделю снизился на 1,5%
По данным Министерства труда России, число безработных граждан страны в период с 5 по 12 сентября сократилось на 1,5%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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Порошенко 20 сентября обратится с ежегодным посланием к Верховной раде
Украинский лидер Пётр Порошенко 20 сентября на заседании парламента выступит с ежегодным посланием к Верховной раде, заявил её спикер Андрей Парубий.
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ФХР поздравила Овечкина с 33-летием
Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) поздравила нападающего сборной России по хоккею и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с днём рождения.
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Швейцария ужесточила процедуру рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов
Швейцария ужесточила процедуру рассмотрения аккредитаций для дипломатов из России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Федерального департамента по международным делам (МИД).
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Москалькова считает необходимым использование полицией видеорегистраторов во время акций
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сотрудникам полиции и Росгвардии, обеспечивающим безопасность граждан в ходе массовых мероприятий, следует иметь при себе видеорегистраторы.
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Песков заявил, что ситуация в Идлибе требует серьёзного разговора на высшем уровне
Сложившаяся в Идлибе ситуация требует серьёзного разговора на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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СМИ: Бой-реванш Мейвезер — Пакьяо будет официально объявлен в течение недели
Бой-реванш между американцем Флойдом Мейвезером — младшим и филиппинцем Мэнни Пакьяо будет официально объявлен в течение недели.
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В ЦБ сообщили о сокращении вкладов населения в банках России за август
Объём вкладов населения в банках России за август сократился на 0,6% и составил 27,4 трлн рублей. Об этом говорится в обзоре динамики развития банковского сектора.
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Глава МИД Китая примет участие в сессии ГА ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел Китая Ван И примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан.
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Футболист «Ростова» Скопинцев рассказал о трудностях молодого россиянина в Европе
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Скопинцев рассказал о трудностях молодого россиянина в Европе.