National Interest: в США разрабатывают ответ гиперзвуковым ракетам России и Китая

В связи с обеспокоенностью разработками новейшего российского и китайского гиперзвукового оружия, США стремятся создать собственный перехватчик сверхзвукового оружия, сообщает The National Interest. При этом отмечается, что нынешние перехватчики США не способны перехватывать манёвренные гиперзвуковые ракеты.

Обеспокоенное перспективой того, что американская система ПРО уступит по своим возможностям гиперзвуковым ракетам России и Китая, Агентство по противоракетной обороне США планирует создать перехватчик гиперзвукового оружия, сообщает The National Interest.

Агентство представило исследовательский проектпо разработке систем управления, которые позволят перехватчикам выполнять манёвры в условиях высоких перегрузок на гиперзвуковой скорости.

При этом отмечается, что в агентстве стремятся к «максимизации манёвренности и минимизации потерь кинетической энергии», что вместе с тем позволило бы осуществлять полёт на скорости выше 5 Махов и высоте до 50 км.

«Агентство по противоракетной обороне открыто признало, что нынешние перехватчики не предназначены для перехвата манёвренных гиперзвуковых ракет и что оно хочет оптимизировать их для этой цели», — заявил старший научный сотрудник Программы по ядерной политике Фонда Карнеги Джеймс Эктон.

При этом по его словам у США уже есть перехватчики, летающие с гиперзвуковой скоростью, однако им не хватает маневренных возможностей для поражения маневренных целей.

Вместе с тем Эктон отметил, что защита территории от гиперзвуковых ракет при помощи сверхзвуковых перехватчиков может быть сочтена дестабилизирующим международный контроль над вооружениями фактором. Связано это с тем, что потенциально угрожает возможностям России и Китая нанести массированный ответный удар в случае агрессии против этих стран.

The National Interest напоминает, что недавно американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило собственный концепт перехватчика гиперзвукового оружия, получивший название Glide Breaker.

«Цель программы Glide Breaker заключается в том, чтобы расширить возможности Соединённых Штатов по защите от сверхзвукового оружия и всех классов гиперзвуковых угроз», — отметили в агентстве.