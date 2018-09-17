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National Interest: в США разрабатывают ответ гиперзвуковым ракетам России и Китая

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В связи с обеспокоенностью разработками новейшего российского и китайского гиперзвукового оружия, США стремятся создать собственный перехватчик сверхзвукового оружия, сообщает The National Interest. При этом отмечается, что нынешние перехватчики США не способны перехватывать манёвренные гиперзвуковые ракеты.
National Interest: в США разрабатывают ответ гиперзвуковым ракетам России и Китая
Wikimedia

Обеспокоенное перспективой того, что американская система ПРО уступит по своим возможностям гиперзвуковым ракетам России и Китая, Агентство по противоракетной обороне США планирует создать перехватчик гиперзвукового оружия, сообщает The National Interest.

Агентство представило исследовательский проектпо разработке систем управления, которые позволят перехватчикам выполнять манёвры в условиях высоких перегрузок на гиперзвуковой скорости.
 
При этом отмечается, что в агентстве стремятся к «максимизации манёвренности и минимизации потерь кинетической энергии», что вместе с тем позволило бы осуществлять полёт на скорости выше 5 Махов и высоте до 50 км.
 
«Агентство по противоракетной обороне открыто признало, что нынешние перехватчики не предназначены для перехвата манёвренных гиперзвуковых ракет и что оно хочет оптимизировать их для этой цели», — заявил старший научный сотрудник Программы по ядерной политике Фонда Карнеги Джеймс Эктон.
 
При этом по его словам у США уже есть перехватчики, летающие с гиперзвуковой скоростью, однако им не хватает маневренных возможностей для поражения маневренных целей.
 
Вместе с тем Эктон отметил, что защита территории от гиперзвуковых ракет при помощи сверхзвуковых перехватчиков может быть сочтена дестабилизирующим международный контроль над вооружениями фактором. Связано это с тем, что потенциально угрожает возможностям России и Китая нанести массированный ответный удар в случае агрессии против этих стран.
 
The National Interest напоминает, что недавно американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило собственный концепт перехватчика гиперзвукового оружия, получивший название Glide Breaker.
 
«Цель программы Glide Breaker заключается в том, чтобы расширить возможности Соединённых Штатов по защите от сверхзвукового оружия и всех классов гиперзвуковых угроз», — отметили в агентстве.
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