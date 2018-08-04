Обозреватель National Interest: победить «российскую угрозу» США поможет уход с постсоветского пространства

Расширение НАТО на восток и вмешательство США в дела российского ближнего зарубежья только укрепили враждебность и недоверие России по отношению к западу и обострили международную обстановку, считает автор эссе для National Interest Шон Кроули. Чтобы вернуть ситуацию в «здоровое русло», Вашингтону необходимо признать свои ошибки и уйти из российской сферы влияния, уверен публицист.

После окончания холодной войны и распада СССР США поспешили «заполнить вакуум», образовавшийся на посткоммунистическом пространстве в области безопасности, пишет выпускник факультета международных отношений университета Питсбурга Шон Кроули в своём эссе для National Interest.

Страны Варшавского договора были приняты в НАТО, о стремлении расширять альянс и дальше на восток было объявлено публично, а американские НПО и правительственные агентства начали оказывать поддержку элементам в российском «ближнем зарубежье», не желавшим следовать указаниям Москвы.

В то время намерения США могли казаться благородными: американские политики опасались, что, если Соединённые Штаты отвернутся от Восточной Европы, Россия в конечном итоге восстановит власть над бывшими «сатрапиями». Спустя 30 лет, когда Россия почти полностью излечилась от многолетней депрессии и стремится восстановить «традиционные механизмы безопасности» в Европе, необходимо признать, что попытки США обеспечить мир на постсоветском пространстве не увенчались успехом, замечает автор. И причина неудачи кроется, по его мнению, в излишней активности США в российском «ближнем зарубежье».

Мало кто из высокопоставленных американских чиновников признавал важность опасений Москвы в связи с расширением НАТО. В качестве аргумента неизменно приводилось утверждение о том, что США вывели большую часть своих войск из Европы после окончания холодной войны. Однако, хотя регулярные войска были выведены, их место заняли американские системы ПРО, делающие Россию уязвимой в случае ядерной войны.

Кроме того, расширение НАТО к границам российского «ближнего зарубежья» укрепило положение исторически «антироссийских элементов», таких как украинские и польские националисты или балканские исламисты. Усилия США по смене режимов на Ближнем Востоке также вызвали серьёзное беспокойство у России из-за подъёма радикальных исламских сил, который эти действия спровоцировали.

Помимо прочего, необходимо учесть, что Россию на протяжении всей истории беспокоит угроза иностранной интервенции. «Даже если Западу российский страх вторжения кажется необоснованным, история показала российским лидерам, что западные намерения обычно скрыты или неясны. Каждая эпоха приносит свою смертельную угрозу, всегда будет очередной Наполеон или Гитлер», — пишет по этому поводу американский эксперт в области международных отношений Бенн Штайл .

При этом, по словам Кроули, некоторые представители американского внешнеполитического истеблишмента, «подкованные» в вопросах российской истории, были в состоянии оценить последствия вмешательства США в дела постсоветского пространства. Так, советник по России президента Клинтона Строуб Тэлботт предостерегал, что «расширение НАТО без включения в него России не будет способствовать сдерживанию её реакционных экспансионистских импульсов».

При том, что и Ельцин, и Горбачёв противились расширению НАТО на восток, Вашингтон, своим непрекращающимся вмешательством в дела российского «ближнего зарубежья» сам определи тип будущего лидера России, с которым ему придётся иметь дело, уверен автор статьи. Расширение НАТО на Восток, вмешательство в дела постсоветского пространства, военные действия в Югославии и на Ближнем Востоке — все эти действия США добавляли аргументов «силовому крылу» российской власти, занявшему в конечном счёте доминирующее положение в российской политике при Владимире Путине, поясняет Кроули.

Дальнейшие попытки Запада вмешиваться в дела России и её соседей, так же, как и попытки «наказать её» за вмешательство в дела США, только укрепит уверенность силовиков в существовании антироссийского заговора, уверен эксперт. США должны рассмотреть возможность снизить своё военно-политическое присутствие в регионе, традиционно считающемся российской сферой влияния, считает публицист. Этим они могли бы ослабить идею, лежащую в основе власти российских силовиков и вернуть отношения с Россией в здоровое русло.