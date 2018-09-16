JDM: Япония грозит уйти от США в альянс с Россией и Китаем

Отношения Японии и России всегда были плохими из-за Курильских островов, однако в последнее время они пошли на сближение, пишет Le Journal de Montréal. Прежде всего, обе страны видят в этом свою выгоду, а также сами Соединённые Штаты теряют своё влияние в регионе из-за политики изоляционизма.

На этой неделе Россия и Япония провели очень плодотворные переговоры во Владивостоке, пишет журналист Le Journal de Montréal Лоик Тассе. Вплоть до того, что была возможность подписать мирный договор между ними, а российские СМИ заговорили о гипотетическом военном альянсе между Россией, Китаем и Японией. Пока что этот альянс — скорее игра воображения, чем реальность, но последние изменения в отношениях стран открывают перспективы, которые ещё совсем недавно казались невероятными, отмечает автор статьи.

Военные и экономические связи между Японией и США крайне сильны, считает журналист. Периодически японцы высказываются против присутствия американских баз на своей территории, но в целом отношения между ними остаются крепкими. США искали себе союзника в регионе во время Корейской войны, и Япония на эту роль хорошо подходила, учитывая её близость к Корее и установление власти коммунистов в соседнем Китае.

Что же касается отношений между Японией и Россией, то они всегда были плохими из-за присоединения Курил к России, которое Япония никогда не признавала. Из-за конфликта вокруг островов Япония очень мало инвестировала в Россию, хотя объективно японские компании могли бы извлечь выгоду из огромных природных ресурсов, которыми обладает Сибирь.

Сейчас же ситуация изменилась, тем более что Путин предложил Японии подписать мирный договор безо всяких предварительных условий, а также заявил, что готов рассмотреть разные варианты разрешения проблемы вокруг Курил. Премьер-министр Японии, в свою очередь, заявил, что до конца года у него, возможно, будет повод для новых заявлений по этому вопросу.

Как предполагает автор статьи, Курилы могут стать зоной, свободной для торговли. Возможно, там будет установлено совместное управление двух стран. Больше того, по словам журналиста, Курильские острова прекрасно вписываются в китайскую концепцию Новых шёлковых путей.

Разрешение конфликта между двумя Кореями всё больше выходит из-под контроля США, пишет издание. Им занимаются Москва и Пекин. И следующий шаг для них — отделить Японию от США. И у Японии есть заинтересованность в сближении с Россией: например, Москва могла бы помочь Токио снизить влияние Пекина.



«Чем больше США будут следовать дорогой изоляционизма, тем больше их союзники по всему миру будут искать новые альянсы», — делает вывод журналист Le Journal de Montréal.