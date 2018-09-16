JDM: Япония грозит уйти от США в альянс с Россией и Китаем
«Чем больше США будут следовать дорогой изоляционизма, тем больше их союзники по всему миру будут искать новые альянсы», — делает вывод журналист Le Journal de Montréal.
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» в матче четвёртого тура итальянской Серии А.
Военно-морская база ВМС ВС Украины в Азовском море может появиться до конца 2018 года. Об этом говорится в сообщении официального Facebook-представительства кабинета министров Украины.
Сборная России по художественной гимнастике заняла второе место в групповых упражнениях с мячами и скакалками на чемпионате мира в Софии.
Португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой первый мяч за туринский «Ювентус» в итальянской Серии А.
Британский актёр Дадли Саттон скончался в возрасте 85 лет, сообщает Daily Mirror.
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура.
В Германии в регионе Гарц двое неизвестных напали на беженцев-подростков из Афганистана. Инцидент произошёл 15 сентября на спортивной площадке в небольшом населённом пункте Хассельфельде.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопросы об Александре Петрове и Руслане Боширове, которые были заданы президенту России Владимиру Путину на ВЭФ-2018, не были заготовкой.
Казахстанский «Барыс» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 50% бюллетеней на втором туре выборов главы Приморья набирает 52,38% голосов избирателей, врио губернатора края Андрей Тарасенко — 45,05%.
Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил об итогах медицинского обследования Абеля Эрнандеса и Хёрдура Магнуссона, получивших травмы в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных над «Оренбургом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковых автомобиля, движение в сторону центра перекрыто по четырём из шести полос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Российский теннисист Карен Хачанов выразил надежду, что в скором времени сможет одержать свою первую победу над испанцем Рафаэлем Надалем.
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что зафиксировали усиление разведывательной деятельности при помощи беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских силовиков.
Сборная России по художественной гимнастике заняла четвёртое место в групповых упражнениях с пятью обручами на чемпионате мира в Софии.
Стратегические бомбардировщики Ту-160 совершили полёт из Саратовской области на Чукотку. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Комментаторы Василий Уткин и Константин Генич поссорились в социальной сети Twitter.
Руководство мюнхенской «Баварии» может оштрафовать французского полузащитника Франка Рибери по итогам матча третьего тура немецкой Бундеслиги с леверкузенским «Байером».
Новосибирская «Сибирь» проиграла нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Более 200 человек пострадали в результате бушующего в Гонконге тайфуна «Мангхут». Об этом сообщает RTHK.
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбольный клуб «Рома» на своём поле сыграл вничью с веронским «Кьево» в матче четвертого тура итальянской Серии А.
Экс-президент Украины и представитель страны в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма заявил, что Москва «спит и видит», как бы завершить минский процесс руками Киева.
Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил готовность организовать третий поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.
Российский боксёр Дмитрий Бивол прокомментировал результат поединка за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC) между казахстанским боксёром Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.
Представитель центра погоды «Фобос» в беседе с РИА Новости рассказал, что в Москве ожидается выпадение до трети сентябрьской нормы осадков в ближайшие сутки.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Центральной России на ближайшую рабочую неделю.
Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился своим мнением о бое-реванше между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал итог поединка между казахстанским боксёром Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.
Масштабные манёвры будут проводиться в России каждые пять лет, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1».
Главный тренер футбольного клуба «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард впервые в своей тренерской карьере был удалён с поля во время матча.
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи в понедельник, 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Заместитель председателя комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета (НОК) Германии Силке Касснер обратилась к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с предложением отложить восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Польский боец женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Йоанна Енджейчик жёстко раскритиковала российского журналиста за вопрос о её мнении относительно ирландца Конора Макгрегора.
Председатель комиссии спортсменов Великобритании Виктория Аггар подвергла критике идею восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В ГУ МЧС России по Московской области предупредили жителей региона о заморозках в ночные часы в понедельник, 17 сентября. Об этом сказано на сайте ведомства.
Россия и Япония продолжат обсуждать заключение мирного договора между странами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский считает, что судьи не должны были отдавать победу мексиканцу Саулю Альваресу в поединке против представителя Казахстана Геннадия Головкина.
Вместе с «подозреваемыми» Лондоном по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, по данным британских СМИ, в «операции» могли быть задействованы ещё два человека.
В новой статье швейцарской газеты Tages Anzeiger под выпадами в адрес российских дипломатов вновь нет никаких фактов, заявили в посольстве России в Швейцарии.
Матч группового этапа Лиги чемпионов между турецким «Галатасараем» и московским «Локомотивом» рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.
В результате стрельбы в центре Брюсселя пострадали два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отдела местной полиции Иксель Ильс ван де Кеер.
После короткого периода дождей в Московский регион вернётся тёплая и солнечная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Главное следственное управление СК России по Московской области организовало доследственную проверку по факту падения матери и ребёнка из окна дома при попытке покинуть квартиру по связанным простыням в Орехово-Зуеве.
Шведский нападающий клуба Главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился эмоциями о 500-м голе в своей карьере.
Жена отбывающего наказание в США лётчика Константина Ярошенко — Виктория Ярошенко — в интервью RT выразила благодарность Министерству иностранных дел России за помощь в организации её встречи с супругом.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила фото с нападающим сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдором Смоловым.
Украина на три года запретила въезд в страну Эндрю Мюррею — советнику лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина. Об этом пишет Daily Mail.
Жена лётчика Константина Ярошенко — Виктория Ярошенко — в интервью RT рассказала о первой встрече с супругом, отбывающим наказание в американской тюрьме.