DM: Япония обеспокоена учениями «Восток-2018» вблизи Курильских островов

В рамках очередного этапа российских военных учений «Восток-2018» морские пехотинцы имитировали штурм берега Японского моря, сообщает Daily Mail. При этом издание отмечает, что в Японии обеспокоены наращиванием российской военной мощи в этом районе, особенно вблизи Курильских островов.
В эту субботу в рамках крупнейших военных учений со времён СССР Россия продемонстрировала свою военную мощь, когда военные корабли, танки, самолёты и вертолёты страны приняли участие в имитации высадки на побережье, сообщает Daily Mail.
В рамках нового этапа стратегических манёвров «Восток-2018» морским пехотинцам предстояло штурмовать полигон «Клерк» на берегу Японского моря неподалёку от города Славянка, расположенного в 100 км от Владивостока.
При этом масштабные военные учения вызвали недовольство со стороны Японии, где выразили обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи в этом районе. В частности Япония обеспокоена из-за учений вблизи «спорных» Курильских островов.
Кроме того, учения «Восток-2018» заинтересовали также НАТО и США, так как проходят «на фоне роста напряжённости между Россией и Западом», отмечает издание.
Вместе с тем обеспокоенность вызывает обещание президента России Владимира Путина, который почтил учения своим присутствием в четверг, укрепить российскую армию и снабдить её оружием и техникой нового поколения.
При этом в НАТО увидели в учениях репетицию «крупномасштабного конфликта».
«Это вписывается в шаблон, который мы видели в течение некоторого времени — более напористая Россия, значительно увеличивающая свой оборонный бюджет и своё военное присутствие», — приводит Daily Mail словапредставителя альянса Дилана Уайта.
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