Sun рассказала о наводящей страх «20-тонной военной машине» России

На военных учениях «Восток-2018» Россия продемонстрировала в действии «20-тонную военную машину», способную запускать 280-килограммовые ракеты с темпом стрельбы 2 снаряда в секунду, сообщает The Sun. Как отмечает издание, РСЗО «Ураган» может уничтожать противника на расстоянии более 32 километров. Она также отличается надёжностью и простотой в обслуживании.

Во время военных учений «Восток-2018» Россия продемонстрировала в действии «20-тонную военную машину, запускающую 280-килограммовые ракеты со скоростью две в секунду», сообщает The Sun.

РСЗО «Ураган», которая была разработана и впервые применена в СССР в 1970-х годах, может уничтожать противника на расстоянии более 32 километров.

Пусковая установка, которая вращается на 240 градусов, может стрелять фугасными, термобарическими, зажигательными, химическими и кассетными боеприпасами.

«Каждая ракета калибра 220 миллиметра может выбрасывать до 312 противопехотных мин, которые могут изолировать противника или помешать его отходу», — пишет британское издание.

РСЗО «Ураган» также отличается надёжностью и простотой в обслуживании, отмечает The Sun, ссылаясь на экспертов из Army Tech.