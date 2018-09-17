Sun рассказала о наводящей страх «20-тонной военной машине» России

На военных учениях «Восток-2018» Россия продемонстрировала в действии «20-тонную военную машину», способную запускать 280-килограммовые ракеты с темпом стрельбы 2 снаряда в секунду, сообщает The Sun. Как отмечает издание, РСЗО «Ураган» может уничтожать противника на расстоянии более 32 километров. Она также отличается надёжностью и простотой в обслуживании.
Во время военных учений «Восток-2018» Россия продемонстрировала в действии «20-тонную военную машину, запускающую 280-килограммовые ракеты со скоростью две в секунду», сообщает The Sun.
РСЗО «Ураган», которая была разработана и впервые применена в СССР в 1970-х годах, может уничтожать противника на расстоянии более 32 километров.
Пусковая установка, которая вращается на 240 градусов, может стрелять фугасными, термобарическими, зажигательными, химическими и кассетными боеприпасами.
«Каждая ракета калибра 220 миллиметра может выбрасывать до 312 противопехотных мин, которые могут изолировать противника или помешать его отходу», — пишет британское издание.
РСЗО «Ураган» также отличается надёжностью и простотой в обслуживании, отмечает The Sun, ссылаясь на экспертов из Army Tech.
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