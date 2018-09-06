National Interest: Россия работает над созданием собственного десантного конвертоплана

В России объявили о намерении создать собственный конвертоплан, схожий по характеристикам с американским V-22 Osprey, сообщает The National Interest. При этом отмечается, что данный конвертоплан будет обладать транспортными функциями и будет пригоден для доставки десантников на поле боя.
Россия планирует создать собственный транспортный конвертоплан, аналогичный американскому V-22 Osprey, передаёт The National Interest.
«ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя. До конца сентября планируется получить техзадание и открыть опытно-конструкторские работы по этой машине», — заявил представитель Министерства обороны России.
Издание напоминает, что ранее в России уже объявляли о намерении создать собственный конвертоплан. Так, в октябре 2017 года российская компания «РОСТЭК» объявила о разработке первого российского электрического конвертоплана на основе беспилотного конвертоплана VRT30. Ожидается, что работа над ним будет завершена уже в 2019 году.
«Главная цель компании — создать эффективную и надёжную машину с низким уровнем шума и нулевым уровнем выбросов», — отмечают в РОСТЭК.
Конвертоплан представляет собой сложное сочетание самолёта и вертолёта: винты на крыльях могут поворачиваться горизонтально, чтобы он летал, как обычный самолёт, а при посадке винты переходят в вертикальном положение, как у вертолёта. Теоретически это позволяет ему развивать более высокие скорости и расходовать меньшее количество топлива при посадке или зависании в воздухе.
Но, как отмечает издание, данный конвертоплан непригоден для десантирования и подходит разве что для разведки или перевозки небольших грузов. В свою очередь, американский V-22 Osprey представляет собой конвертоплан транспортного типа и позволяет перевозить 24 десантника и до 10 тонн груза.
При этом The National Interest отмечает, что в России активно применяют концепцию нападения по воздуху, когда вертолёты сочетают транспортные и ударные функции. Так, российский Ми-24 является хорошо вооружённым и бронированным штурмовым вертолётом, а также способен перевозить восемь десантников.
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